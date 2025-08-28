Desde la Jefatura Departamental de Nogoyá informaron que este jueves 28 de agosto, en horas del mediodía, un hombre de 31 años fue detenido luego de protagonizar un violento episodio en un comercio textil de la ciudad.

El hecho ocurrió en la tienda “El Ofertón”, ubicada en la intersección de avenida Eva Perón y Concordia, cuando empleados del local advirtieron que un cliente se probaba ropa y, tras quitar los seguros plásticos de las prendas, se colocó una remera y un pantalón debajo de lo que ya vestía, con intenciones de sustraerlos.

Al ser descubierto y retenido por el personal del negocio, el sujeto se exaltó, rompió el vidrio del frente y se dio a la fuga, amenazando a los empleados con un arma blanca tipo navaja.

Detención inmediata

De acuerdo al parte policial, el masculino fue localizado y aprehendido a unos 100 metros del lugar, logrando además el secuestro del arma blanca que llevaba consigo.

Posteriormente se realizó la constatación de su vestimenta y se comunicó lo sucedido a la Unidad Fiscal en turno, desde donde se ordenó su detención, traslado y alojamiento en la Jefatura Departamental por el supuesto delito de Robo, Daños y Amenazas Calificadas en Flagrancia.

Las diligencias de rigor continúan a cargo de la Sección Judiciales.