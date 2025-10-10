Desde la Jefatura Departamental Nogoyá informaron que en horas de la noche del jueves 9 de octubre, alrededor de las 21:15, se produjo el incendio de una vivienda ubicada en la intersección de calle Rivadavia y Catamarca, hecho que dejó como saldo una persona fallecida.

Personal policial acudió al lugar tras el llamado de vecinos que alertaron sobre un incendio en proceso. Al arribar, los agentes constataron la situación y dialogaron con una mujer de 37 años, quien manifestó que en la vivienda residía junto a su pareja, de 48 años, quien padecía problemas de depresión y alcoholismo y había estado recientemente internado en el hospital local. Según relató, ella se había retirado del domicilio en horas de la tarde para asistir a su trabajo, dejando al hombre solo.

En el lugar trabajó personal de Bomberos Voluntarios de Nogoyá, quienes lograron sofocar las llamas y, al ingresar al interior del inmueble, hallaron el cuerpo sin vida de un hombre.

Intervino en el lugar la Fiscal en turno, junto al Médico Policial, quienes dispusieron las diligencias correspondientes. El cuerpo del fallecido fue trasladado al Hospital San Blas para ser examinado por la Médica Forense, Dra. Margarita Cermelli, con el fin de determinar las causas del deceso.

Desde la Jefatura informaron que se iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer las formas y circunstancias en que se produjo el hecho, que tuvo como resultado una víctima fatal.