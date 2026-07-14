La ciudad de Nogoyá fue confirmada como sede de una nueva edición de Miss Universo Entre Ríos, el certamen que reúne a representantes de distintas localidades de la provincia y que busca promover el talento, la cultura y la identidad entrerriana.

El anuncio se realizó durante la presentación oficial del evento, oportunidad en la que también se informó que la competencia fue declarada de Interés Cultural por el municipio anfitrión, en reconocimiento a su aporte a la promoción turística y cultural de la ciudad y de la provincia.

En esta edición, la ciudad de Victoria estará representada por Ana Paula Colazo, quien competirá por la corona provincial junto a candidatas provenientes de diferentes puntos de Entre Ríos.

Desde la organización señalaron que el certamen busca trascender la elección de una representante de belleza, promoviendo la participación de mujeres que puedan convertirse en embajadoras de los valores, la cultura y el potencial turístico entrerriano.