Nogoyá se prepara para una noche especial. Este domingo 27 de septiembre, a las 20, la ciudad será sede de la gala final de Miss Universo Entre Ríos 2026, que reunirá a representantes de distintos puntos de la provincia.

Desde el martes 22, las 15 candidatas que continúan en competencia participan de una agenda de preparación que incluye actividades de pasarela, postura, movimiento, oratoria y entrevistas, además de distintas instancias de evaluación.

Ana Clara Schneider representa a Nogoyá

Entre las participantes estará Ana Clara Schneider, representante de Nogoyá, quien cuenta con experiencia en distintos certámenes y representaciones provinciales y nacionales.

Schneider fue Reina Nacional de la Agricultura, Reina Provincial de los Estudiantes, Segunda Dama de Honor en la Fiesta Nacional de los Estudiantes y Representante Cultural de la Fiesta Nacional de la Frutilla.

Su participación le permitirá competir en la definición del certamen frente al público de su propia ciudad.

Transmisión y votación online

La gala final será transmitida en vivo a través de las plataformas oficiales de Miss Universo Argentina.

Además, el público podrá participar mediante votación digital, incorporando la participación de los espectadores a la definición.

La jornada reunirá a las 15 representantes que llegaron a la instancia final después del proceso de preparación iniciado esta semana, con evaluaciones centradas en distintos aspectos vinculados con la presentación, la comunicación y la representación.