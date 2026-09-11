Nogoyá.– La ciudad de Nogoyá fue ratificada como escenario principal para el desarrollo de la gala final del certamen Miss Universo Entre Ríos, la cual se llevará a cabo el domingo 27 de septiembre a partir de las 20:00.

La velada de coronación marcará el cierre de una agenda de trabajo que incluirá una concentración previa de las representantes de toda la provincia entre el 22 y el 27 de este mes. Por la ciudad anfitriona se postula Ana Clara Schneider, quien tiene una indiscutida trayectoria en certámenes de este tipo. Ha sido Reina Nacional de la Agricultura, Reina Provincial de los Estudiantes, Segunda Dama de Honor en la Fiesta Nacional de los Estudiantes y Representante Cultural de la Fiesta Nacional de la Frutilla. También otra nogoyaense participa del certamen, pero lo hará como postulante de la ciudad de Rosario del Tala, se trata de Lucía Madariaga.

Durante los días previos de convivencia y entrenamiento, las participantes afrontarán jornadas intensas orientadas al perfeccionamiento de pasarela, postura, movimiento y oratoria, además de someterse a las entrevistas con los jurados evaluatorios. Esta instancia presencial dará continuidad al proceso formativo que las candidatas vienen sosteniendo de forma virtual con capacitaciones semanales en diversas disciplinas, sumado a dos jornadas de trabajo previo concretadas en la ciudad durante el mes de agosto.

La gala decisiva podrá ser seguida en directo a través de las plataformas digitales oficiales de Miss Universo Argentina en YouTube e Instagram. Asimismo, la organización confirmó que la elección incorporará la participación activa del público, que podrá emitir su voto a través de los canales virtuales habilitados para acompañar a las concursantes.