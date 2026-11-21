La Fiesta de Disfraces de Nogoyá será uno de los atractivos de la agenda entrerriana durante este fin de semana largo. La celebración tendrá lugar este sábado 21 de noviembre en El Templo de Raku, con una programación que incluirá música, espectáculos y diferentes pistas para el público.

El encuentro se incorpora a la oferta de eventos que movilizan visitantes en distintos puntos de la provincia y generan oportunidades para la actividad turística y comercial de las microrregiones.

El secretario ejecutivo del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, Sebastián Bel, destacó la importancia de sumar este tipo de acontecimientos a la agenda provincial. En ese sentido, señaló que la fiesta representa un atractivo para la llegada de visitantes a la microrregión Lomadas y Humedales, de la que forma parte Nogoyá.

También remarcó el valor de contar con propuestas que amplíen los motivos para viajar y conocer los destinos entrerrianos.

Trabajo conjunto para recibir a los visitantes

La coordinadora de Cultura, Turismo y Educación de Nogoyá, Karina Clementín, destacó el trabajo articulado entre el sector público y privado para atender la llegada de visitantes desde las primeras horas del día.

La preparación de los espacios públicos, la disponibilidad de alojamientos y el funcionamiento de los servicios forman parte de las tareas previstas para acompañar la demanda que genera el evento.

Música y distintas pistas en El Templo de Raku

Desde la organización, Milagros Cardozo, responsable de Relaciones Públicas de El Templo de Raku, destacó la ubicación de Nogoyá en el centro de Entre Ríos y el emplazamiento del establecimiento sobre la Ruta Nacional 12.

El espacio, que cuenta con 30 años de trayectoria, prepara una edición con dos pistas generales y DJ invitados de Buenos Aires, además de artistas habituales de la casa y de la región.

La programación también incluirá una tercera pista denominada Al Garette, con la participación de Alan Lezcano, y un escenario principal donde se presentará The La Planta, artista que supera los 4,5 millones de reproducciones mensuales en plataformas musicales.

De esta manera, Nogoyá sumará una nueva propuesta a la agenda del fin de semana largo, con una celebración que busca atraer público de distintos puntos de la provincia y del país.