En un paso orientado a fortalecer la integración productiva entre Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, las ciudades de Nogoyá, Esperanza y San Francisco firmaron un acta de hermanamiento que busca consolidar el trabajo conjunto en torno al desarrollo de la cadena láctea, uno de los principales motores económicos de la Región Centro.

El acuerdo fue rubricado en el marco de la XIX Junta de Gobernadores de la Región Centro y forma parte del programa Ciudades Hermanadas, una iniciativa que pretende trasladar a los municipios los objetivos de integración que impulsan las tres provincias.

Un acuerdo para potenciar la producción y la industria

La firma del convenio contó con el acompañamiento de los gobernadores Rogelio Frigerio, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, quienes respaldaron la iniciativa como una herramienta para fortalecer el desarrollo regional.

El presidente del Ente Región Centro e Integración Regional de Entre Ríos, Atilio Benedetti, destacó que las tres localidades comparten una fuerte identidad productiva vinculada a la actividad lechera.

"Las tres ciudades comparten una identidad productiva e industrial ligada a la cadena láctea, con un perfil de desarrollo basado en la producción, la industrialización, la innovación y el agregado de valor", señaló.

Además, recordó que Nogoyá, Esperanza y San Francisco son sedes de importantes exposiciones vinculadas al sector, como la Expo Provincial de la Leche, la Expo Todo Láctea y otras muestras de alcance regional y nacional.

Schneider: "Nos une el sector productivo y la cultura del trabajo"

El intendente de Nogoyá, Bernardo Schneider, valoró la firma del hermanamiento y aseguró que representa una oportunidad para profundizar la cooperación entre municipios con una misma matriz económica.

"Nos une fundamentalmente el sector productivo, el sector lácteo. Hemos mantenido conversaciones con los distintos intendentes y hoy este compromiso se concreta con la premisa de pensar el futuro y trabajar de manera articulada por nuestras comunidades", expresó.

El jefe comunal sostuvo que el acuerdo permitirá consolidar vínculos institucionales estables y promover iniciativas conjuntas que beneficien a productores, industrias y actores de toda la cadena de valor.

Más intercambio para fortalecer la cadena láctea

Schneider explicó que el objetivo es generar espacios de cooperación entre instituciones, empresas y productores, promoviendo el intercambio de experiencias, conocimientos e inversiones que contribuyan al crecimiento del sector.

Asimismo, remarcó que el hermanamiento permitirá fortalecer eventos estratégicos para la actividad, como la Expo Provincial de la Leche que se realiza en Nogoyá y la Expo Láctea Nacional, consolidando a la Región Centro como uno de los principales polos lecheros del país.

"Compartimos una cultura del trabajo, del esfuerzo y de la producción. Queremos seguir fortaleciendo esos valores y generar nuevas oportunidades para nuestras comunidades", afirmó.

Integración regional con impacto local

El programa Ciudades Hermanadas busca que la integración promovida por la Región Centro tenga un impacto concreto en los municipios, impulsando proyectos conjuntos en materia de producción, innovación, desarrollo económico, turismo y educación.