El ejemplar ganador, una vaca Jersey de destacada trayectoria productiva, terminó imponiéndose tras una evaluación ajustada del jurado, en una exposición que volvió a mostrar el potencial genético de la lechería argentina.

Un premio al trabajo sostenido

Detrás del logro está el productor bonaerense Agustín Robrero, quien destacó la constancia del equipo: “Por tercer año consecutivo logramos un reconocimiento de esta exposición al trabajo que llevamos adelante día a día en el campo. Y esta vez ganamos con un ejemplar de cuatro partos que produjo más de 30.000 litros de leche”.

El dato no es menor: la producción vitalicia del animal fue uno de los factores clave que inclinó la balanza a su favor.

Un fallo ajustado en una muestra de excelencia

El jurado, integrado por Juan Pablo Isma, subrayó el altísimo nivel de la competencia: “Hace muchísimos años que vengo a esta muestra y la normalidad es la calidad de los animales en competencia. Es la más importante de la provincia para la lechería, donde se ve una excelente genética”.

Según explicó, la definición fue muy pareja y se resolvió ponderando especialmente la cantidad de partos y la producción acumulada de los ejemplares Jersey.

Diversidad de razas y fuerte convocatoria

La exposición, realizada en Nogoyá, reunió a productores y animales de distintas razas lecheras, entre ellas el Holando Argentino, la Jersey, el Pardo Suizo y el Montbeliarde, reflejando la diversidad y competitividad del sector.

Además de la actividad en pista, uno de los momentos más emotivos fue el homenaje al dirigente rural recientemente fallecido Jorge Chemes. El reconocimiento reunió a una nutrida concurrencia en el auditorio central.

El acto fue encabezado por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Carlos Castagnani.

Una vidriera clave para la lechería

La Expo Leche volvió a consolidarse como una de las principales vidrieras del sector en la provincia, donde la genética, la producción y la innovación se ponen en juego.

En ese escenario, la consagración de la cabaña San Isidro Labrador y de la raza Jersey no solo representa un logro individual, sino también una señal del rumbo productivo que gana terreno en la lechería argentina.