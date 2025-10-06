Desde la Jefatura Departamental de Nogoyá se informó que el domingo 5 de octubre se llevaron adelante actuaciones conjuntas entre la División Investigaciones e Inteligencia Criminal y la Brigada Nogoyá, en el marco de un hecho caratulado como “S/Abigeato” (sustracción de animal vacuno).

Tras el análisis de material fílmico obtenido durante la investigación, se logró establecer la identidad de los supuestos autores: dos hombres, padre e hijo. Con estos elementos, se solicitó al Juzgado interviniente la correspondiente orden de allanamiento y registro domiciliario, que fue autorizada y diligenciada con resultado positivo.

En el procedimiento se secuestraron una camioneta Volkswagen Amarok y un teléfono celular, elementos que serán incorporados a la causa.

Las averiguaciones posteriores permitieron localizar el lugar donde se hallaba el animal sustraído, el cual fue encontrado con vida y secuestrado por la policía. Por disposición judicial, el vacuno fue devuelto a su propietario.

Los ciudadanos involucrados fueron debidamente identificados y quedaron supeditados a la causa judicial. Desde la Jefatura indicaron que se continúan realizando las diligencias de estilo correspondientes para avanzar con la investigación.