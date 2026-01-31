Desde la Jefatura Departamental de Nogoyá se informó, a través de un parte oficial, sobre una serie de intervenciones realizadas entre el 30 y el 31 de enero en el marco de investigaciones judiciales y operativos preventivos desarrollados en distintas jurisdicciones del departamento.

Requisa vehicular por un hecho de abigeato

Con fecha 30 de enero de 2026, y en cumplimiento de un mandamiento judicial librado por el Luna Américo, a cargo del Juzgado de Feria, personal de Policía Científica se constituyó en una zona rural de la localidad de Aranguren, donde se llevó a cabo la requisa vehicular de un automóvil Fiat Uno.

El rodado se encontraba vinculado a un hecho de abigeato, causa por la cual dos hombres permanecen detenidos. La medida arrojó resultado positivo, procediéndose al secuestro de una sierra marca Stanley, una escopeta calibre .16 sin marca visible, con culata de madera y un cartucho recargado en su interior, además de un reflector de mano, un teléfono celular, una billetera con documentación personal, tarjetas bancarias y cédula de identificación del vehículo, junto a otros elementos de interés para la causa. Asimismo, se realizó el levantamiento de rastros en el automóvil.

Amenazas en flagrancia y desobediencia judicial

En otro hecho ocurrido el 30 de enero, alrededor de las 23:50 horas, efectivos de Comisaría Zona Sur procedieron a la aprehensión de un joven de 23 años en el sector conocido como Villa 14. El sujeto fue detenido por desobedecer una orden judicial que le imponía el cese de actos de perturbación y agresión hacia su pareja, quien cursa un embarazo de riesgo.

De acuerdo a lo informado, el individuo habría mantenido una discusión con la mujer, a quien amenazó, extendiendo luego su conducta intimidatoria hacia el personal policial interviniente y un vecino del lugar. Por disposición de la Fiscalía en turno, fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado.

Ingreso de contraventores

Finalmente, en la madrugada del 31 de enero, siendo las 05:10 horas, personal de Comisaría Villa 3 de Febrero trasladó a dos hombres de 31 y 32 años desde un bar ubicado sobre Eva Duarte de Perón, tras las vías del ferrocarril. Ambos se encontraban en estado de ebriedad promoviendo desorden, por lo que fueron alojados en la Jefatura Departamental por supuesta infracción a los artículos 41° y 43° de la Ley Provincial N.º 3815 y sus modificatorias.

Desde la Jefatura Departamental de Nogoyá se destacó que estos procedimientos forman parte de las acciones permanentes de prevención y cumplimiento de mandatos judiciales, en coordinación con las autoridades judiciales competentes.