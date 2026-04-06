El lanzamiento se realizó en la Casa de Entre Ríos en CABA, donde autoridades, productores, empresarios y representantes del sector lácteo participaron de una jornada que incluyó la proyección de material audiovisual y la degustación de productos regionales como quesos y dulce de leche elaborados en la ciudad.

La exposición, considerada la “fiesta del oro blanco entrerriano”, reunirá en su edición 2026 a más de 400 actores del ámbito nacional y regional, incluyendo empresas, cabañas, productores y emprendedores. El evento contará con la participación de siete cabañas, cuatro razas lecheras, rondas de negocios, competencias gastronómicas y propuestas culturales.

Además, habrá 120 stands de empresas e instituciones vinculadas a la actividad láctea, junto a artesanos y emprendedores locales y de otras regiones, consolidando a la expo como un punto de encuentro clave entre el sector productivo, comercial e industrial.

Una vidriera para la producción regional

Durante la presentación, Schneider destacó el valor de la muestra para la comunidad: “Es la fiesta de todos los nogoyaenses”, afirmó, al tiempo que agradeció el compromiso de productores, profesionales, estudiantes y expositores que forman parte del evento.

El jefe comunal subrayó además la importancia estratégica de Nogoyá dentro de la actividad lechera: “Somos la cuenca lechera más importante de la provincia y la cuarta del país. Estamos comprometidos a seguir trabajando para que la expo sea una gran vidriera para nuestros productores e industriales”.

Por su parte, el secretario de Producción municipal, Ricardo Pazo, invitó a participar de las distintas actividades técnicas y formativas que se desarrollarán durante la muestra, como charlas, capacitaciones, jura de animales y remates. También resaltó el rol de los estudiantes de escuelas agrotécnicas, quienes tendrán una participación activa en el tradicional concurso de jurado juvenil.

Tres días de actividad productiva y cultural

La Expo se desarrollará del 17 al 19 de abril en el predio de la Sociedad Rural de Nogoyá, con una amplia agenda que incluye actividades técnicas, concursos, capacitaciones y espectáculos musicales.

Se espera la presencia de más de 15.000 visitantes provenientes no solo de la ciudad y el departamento, sino también de distintos puntos de Entre Ríos y provincias como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Desde la organización estiman que el evento generará un importante movimiento económico regional.

Las entradas tendrán un valor general de $4.000, con descuento del 50% para jubilados, mientras que menores de 12 años y personas con discapacidad ingresarán sin cargo. El viernes 17, jornada inaugural, será con entrada libre y gratuita.

Propuestas artísticas y servicios

El evento contará también con una variada programación artística. El sábado 18 se presentarán bandas y artistas de distintos géneros, desde cuarteto hasta música litoraleña y cumbia. El domingo 19 será el turno de propuestas folklóricas y tropicales, con la participación de artistas locales y regionales.

Además, habrá un patio gastronómico con comidas típicas, sector de emprendedores, juegos infantiles, estacionamiento organizado y servicios de salud para los asistentes.

Con una propuesta integral que combina producción, capacitación, negocios y cultura, la Expo Provincial de la Leche se consolida como uno de los eventos más importantes del calendario entrerriano y una plataforma clave para el desarrollo del sector lácteo.

Cronograma de actividades

Viernes 10/4 – Presentación de la expo en Casa de la Cultura.

Martes 14/04- Ingreso de cabañas al predio de la sociedad rural.

Inscripciones a curso de inseminación artificial cupos limitados actividad arancelada. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGB6dR1YONZWQUYM_kLK_7sYEV2-1S2VLvZdXebj0X1roflw/viewform

Miércoles 15/04 - Curso de inseminación artificial parte teórica salón de la ganadera ruta 26 km 3 a cargo del Medico Vet. Mauricio Raspo

Jueves 16/04 - Curso inseminación artificial parte práctica establecimiento San Miguel del Sr. Beltrán Mihura.

Viernes 17/04- 08:30hs Corte de cintas - Apertura de la expo provincial de la leche y Expo XIII Jersey entrerriana predio de la Sociedad Rural Nogoyá.

09:00hs - Segunda Ciencia Láctea de escuelas agrotécnicas.

14:00hs - Capacitación sobre juzgamiento de animales de raza Jersey para alumnos de escuelas agrotécnicas que actuaran en el jurado juvenil por Agustín Robredo (Presidente de la asociación de A.A.C.J)

15:00hs - Jura de clasificación de las distintas razas. Categoría machos y hembras no lactantes a cargo del jurado oficial. Sr. Juan Pablo Isma

18:00hs Diagnostico de tambo y determinación de planes de mejoras basadas en la implementación de buenas prácticas lecheras. Expositora Ing. Agr. Espe. Lech. Maria Josefina Cruañes. Profesora investigadora. Facultad de ciencias agropecuarias. Universidad Nacional de Entre Ríos. Coordinadora Proyecto.

19:00hs. Disertación de produgenes “Selección moderna de vacas lecheras en argentina” Disertante: Médico Veterinario Alejandro Guidice Genetista.

20:00hs Diagnostico de tambo. Bioq. Horacio Jaureguiberry .Coordinador De lechería. Dirección de Producción Animal. Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca. Ministerio de Desarrollo Económico

Sábado 18/4 – 8:00hs. Capacitación destinada a estudiantes de escuelas agrotécnicas que participan como jurado juvenil a cargo de Agustín Robredo, presidente de A.A.C.J

9:00hs - Jura de clasificación de las distintas razas lecheras de vacas en lactancias a cargo del jurado oficial Sr. Juan Pablo Isma

. Elección de la gran campeona hembra de las razas Holando Argentino, Jersey, Pardo Suizo y Montbeliarde. . Elección de la campeona suprema inter razas. . Actuación del jurado juvenil de escuelas agrotécnicas.

9:00hs - Primer concurso regional de quesos, en el salón principal.

14:30hs - Remate de animales a cargo de la consignataria Hasenkamp S.R.L. Más de 300 piezas.

19:00hs - Cómo crecer en lechería sin perder la esencia familiar, Liderazgo, equipo y visón de largo plazo, Cristóbal Chiavassa (Grupo Chiavassa)

20:00hs - Charla de tecnología para siembras, pulverización y presentación de drones para la ganadería. A cargo del Sr. Víctor Tortul

Domingo 19/04 – 10:00hs - Inicio del acto inaugural con desfile de los grandes campeones.