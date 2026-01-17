Nogoyá.- Todo se encuentra encaminado para que esta noche, a partir de las 21:30 horas, las calles de la ciudad vuelvan a llenarse de color con el inicio de los carnavales. La edición 2026 promete un despliegue renovado que es fruto de un trabajo que comenzó en el mes de agosto, mediante reuniones permanentes entre el municipio y los hacedores de la fiesta, buscando dar previsibilidad y atender las demandas de quienes dan vida al evento, con el objeto de no solo generar una organización interna, sino también que eso se vea reflejado en los trabajos.

Paralelo32 entrevistó a la coordinadora de Cultura, Educación y Turismo, Karina Clementín, quien brindó detalles sobre la organización y destacó el compromiso de los participantes. Tras un proceso de preinscripción y algunos ajustes administrativos, la competencia contará con cuatro comparsas:

Forzza Annónima, Samba Lelé y Maymará en la Categoría A, mientras que la agrupación Batuque participará en la Categoría B. Una de las novedades salientes de este año es que, atendiendo a un pedido de los propios protagonistas, todas las agrupaciones desfilarán todas las noches, alternando los horarios y el orden de salida.

El entusiasmo también se traslada a los jóvenes de la ciudad a través de la "Promo 2026" que darán su primera presentación en público de lo que será la antesala de la Fiesta del Estudiante que comenzará entrada la primavera. En esta edición, cuatro grupos estudiantiles con más de cincuenta integrantes se sumarán al circuito, los que han sido denominados con los nombres de Batu Enredados, Batu Americans, Batu Lazy y Piratas Di Samba, aportando la energía característica de los estudiantes al espectáculo.

Calidad artística y técnica

Respecto al trabajo en los galpones, Clementín resaltó el notable crecimiento en la calidad de las carrozas artísticas y mecanizadas. En esta oportunidad, los hacedores han trabajado siguiendo las sugerencias de jurados de ediciones anteriores, enfocándose en la altura de las estructuras y en una estética de "360 grados", lo que permitirá una visión integral de las obras desde cualquier punto del corsódromo.

Entre los realizadores que presentarán sus trabajos se encuentran Marcel Bordón, Solange Ayelén Romero, Sergio Romero, Horacio Villanueva y José Tula en la faz artística; mientras que Luis Alberto Araujo, Carlos Ezequiel Cejas y Ezequiel Miguel Togni estarán a cargo de las unidades mecanizadas. A ellos se sumarán las batucadas de Sebastián Farías y José Tula, y la batería Samba-I.

Habrá siete candidatas

La funcionaria también adelantó el número de postulantes a representantes del carnaval, que sucederán a la actual soberana Isabella Vallejo Murillas que logró también ser la segunda acompañante provincial.

Representando a la formación Batu Lazy, se postula Mailen Fabiana Medrano, por Piratas Di Samba lo hace Carla Guadalupe Durán, por la comparsa Maymará hace lo propio Martina Solana Santucho, mientras que por Batu Enredados lo hace Brisa Agustina Correa.

Siguiendo la presentación de las postulantes, Candela Aranda será la postulante para el grupo Batu Americans, mientras que Denise Gómez Turi será la candidata de la comparsa Forzza Annonima. Cierra la lista, la séptima postulante Lucia Seeling Donisi, representando a la comparsa Samba Lelé.

Un esfuerzo de toda la comunidad

La funcionaria puso en valor el impacto económico y social que genera el carnaval antes de que la primera comparsa pise la calle. "Hay mucha gente que trabaja para el carnaval: familias completas, comercios que proveen materiales, costureras, músicos locales que graban los temas y bandas que colaboran. Es un crecimiento que se valora año a año", subrayó Clementín, resaltando que el evento mantiene su carácter participativo y el esfuerzo de los hacedores se ve respaldado por el apoyo de los comercios locales.

Para la noche inaugural, el público podrá disponer de dos cantinas principales ubicadas estratégicamente en el predio, donde se ofrecerá servicio de gastronomía tradicional como choripanes y hamburguesas. Además, se dispondrá de sectores de mesas y sillas, y la clásica venta de espuma para asegurar el clima festivo. La invitación queda abierta para este sábado, en una noche donde Nogoyá volverá a reafirmar la vigencia y la calidad de su carnaval artesanal.