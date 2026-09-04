Nogoyá.– Un relevamiento reciente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sobre el comportamiento crediticio a nivel departamental ubica a Nogoyá en una posición más favorable que el promedio provincial en materia de cumplimiento de obligaciones financieras. La tasa de mora del departamento se sitúa en el 10,63%, lo que representa 2,68 puntos porcentuales por debajo del indicador de Entre Ríos. En cuanto a las personas en mora, el departamento registra un 19%, también inferior al promedio entrerriano por casi cuatro puntos porcentuales.

El relevamiento indica que el departamento Nogoyá cuenta con 13.677 deudores únicos totales —el 2,44% del total provincial— con un monto de deuda total de 71.845,16 millones de pesos, que representa el 2,99% de la deuda agregada de Entre Ríos. De ese total, 7.635,56 millones de pesos se encuentran en situación de mora, cifra que corresponde al 2,39% de la mora provincial. Los deudores únicos en mora ascienden a 2.599, equivalentes al 2,02% del total entrerriano en esa condición.

En el marco provincial, Entre Ríos registra una tasa de mora del 13,3%, que se ubica 4,1 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional. El 22,97% de las personas con créditos en la provincia presenta incumplimientos. El monto de deuda total provincial alcanza los 2,4 billones de pesos —el 2,65% de la deuda nacional—, de los cuales 319.825,31 millones se encuentran en mora. Los deudores únicos totales en Entre Ríos suman 561.160, con 128.873 en situación de incumplimiento.