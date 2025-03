Nogoyá.- El pasado fin de semana, se llevó adelante la elección de la representante provincial de los carnavales entrerrianos, donde el departamento Nogoyá presentó dos postulantes entre las siete aspirantes a la corona provincial.

Por Hernández participó Lourdes Dorsch, mientras que por Nogoyá fue la representante local Isabella Vallejos Murilla, quien fue electa como segunda finalista del certamen victoriense.

Por segundo año consecutivo, nuestra ciudad integra el podio de la elección provincial, ya que en 2024 Samira Cura fue la primera finalista.

“La atención de la gente ha sido muy linda, me llegan comentarios positivos y me muestran estar contentos. Me alegra haber dado lo mejor de mí, para quienes confiaron y para toda la ciudad de Nogoyá” dijo Isabella tras el reconocimiento y al ser consultada sobre cómo nació esta propuesta, recordó que “todo nació por la invitación de Sebastian Harman y Antonella Gaitán, los representantes de Río Samba que me propusieron presentarme como candidata. Yo nunca había estado en el carnaval, tampoco había sido pasista, todo fue una experiencia nueva, pero desde que acepté fue súper lindo, me han acompañado en todo, ellos y toda la familia de Río Samba. Todos los días hay preparación y trabajo, tanto a nivel intelectual como artístico. En Río Samba nos preparamos en todo para dar lo mejor a la ciudad” reseñó Isabella.

Por su parte, desde la comparsa expresaron su agradecimiento tras el logro obtenido: “comenzamos a trabajar con Isa en todas las disciplinas, resaltando sus cualidades para lograr los resultados y teniendo perseverancia. Nada hubiese sido posible sin su esfuerzo y compromiso para lograr los reconocimientos” señalaron desde la comparsa, agradeciendo a todos los que colaboraron embelleciendo a la nueva representante de los carnavales y aclararon: “para toda gente que estuvo pendiente por su origen, ella sí es colombiana, pero es nacionalizada en Argentina desde hace cinco años. Tuvimos que presentar el certificado de buena vecindad que nos otorgó la policía y atestiguó los años de nuestra bella Isabella en Nogoyá. Más que agradecidos a toda la cuidad, a los que apostaron a nuestra representante desde que la vieron bailar por el circuito. Prometemos que haremos lo posible para que nuestra niña nos deje bien representados durante este año de reinado para nuestros nogoyaenses”.

¿Cómo sigue el corso?

El pasado fin de semana se debían realizar las dos últimas noches de carnaval pero la lluvia truncó la fiesta. Si bien hubo desfile de comparsas por la peatonal, el corsódromo estaba imposibilitado de recibir publico por las lluvias caídas. Anoche se realizó la ante ultima noche y el cierre de los Carnavales 2025 está en suspenso. Desde la organización se advierte que las lluvias de este sábado obligarán a suspender el evento por la noche y se analizará si se realiza la entrega de premios el domingo en el circuito de boulevard Sarmiento.