La Jefatura Departamental Nogoyá informó sobre una serie de procedimientos realizados entre el 14 y el 17 de agosto, que incluyeron investigaciones por robos a comercios, un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 12 y el esclarecimiento de daños ocasionados a un automóvil estacionado.

Desde la fuerza destacaron el avance de las tareas investigativas y el recupero de elementos vinculados con algunos de los hechos denunciados.

Investigan dos robos a comercios

Personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal trabaja para determinar si dos robos registrados en comercios de la jurisdicción de la Comisaría Villa 3 de Febrero fueron cometidos por los mismos autores.

El primero ocurrió el 14 de agosto, en un kiosco ubicado sobre calle Sixto Oris, donde se sustrajo dinero en efectivo correspondiente al cambio del comercio.

El segundo hecho fue denunciado el 17 de agosto, en inmediaciones de Vivanco y Francia. En este caso, los delincuentes ingresaron al local y sustrajeron la caja registradora, que posteriormente fue encontrada en las cercanías, aunque ya no contenía el dinero que había en su interior.

Si bien las sumas sustraídas no serían de gran magnitud, en ambos casos se registraron daños materiales para ingresar a los establecimientos, una situación que forma parte de la investigación.

En las actuaciones intervino personal de la División Policía Científica y de la Comisaría Villa 3 de Febrero, que logró reunir elementos considerados de importancia para avanzar en el esclarecimiento.

Las causas fueron puestas en conocimiento de la autoridad judicial competente y continúan las diligencias para establecer la autoría y determinar si ambos episodios están relacionados.

Despistó sobre la Ruta Nacional 12

Durante la mañana del 17 de agosto, efectivos policiales intervinieron en un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional Nº 12, en el tramo comprendido entre XX de Septiembre y Lucas González.

Por causas que aún se intentan determinar, un Volkswagen Gol Trend salió de la calzada y terminó despistando.

El vehículo era conducido por un hombre mayor de edad, oriundo del departamento Gualeguay. En principio, no presentaría lesiones de consideración, aunque fue trasladado al Hospital Santa Rosa de Lucas González para recibir atención y realizar una evaluación médica.

La Policía realizó las actuaciones correspondientes y las circunstancias que provocaron el despiste quedaron sujetas a investigación.

Las cámaras permitieron localizar una camioneta

Otro de los procedimientos se originó a partir de los daños provocados a un automóvil estacionado en calle San Lorenzo, en la ciudad de Nogoyá.

El propietario de un Ford Escort, que había dejado el vehículo frente a su domicilio, constató durante la mañana del lunes que presentaba daños en la parte trasera, aparentemente como consecuencia de una colisión.

A partir de la denuncia, personal policial comenzó a revisar las cámaras de seguridad ubicadas en la zona. En los registros se observó el paso de una camioneta de color claro que presentaba características compatibles con el vehículo que posteriormente fue captado por otra cámara.

La investigación permitió identificar y localizar tanto al vehículo como a su conductor.

Finalmente, las partes alcanzaron un acuerdo para responder por los daños ocasionados, por lo que se realizaron las actuaciones correspondientes.

Desde la Jefatura Departamental Nogoyá señalaron que los procedimientos forman parte de las tareas preventivas e investigativas desarrolladas en el departamento para esclarecer hechos delictivos y dar respuesta a las denuncias realizadas por vecinos.