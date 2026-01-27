Paola García, una mujer de 39 años y madre de tres hijos, falleció el viernes luego de ser trasladada de urgencia desde Nogoyá al Hospital San Martín de Paraná. Tras el desenlace, su familia denunció públicamente una presunta mala praxis y una falta de respuesta médica en el Hospital San Blas, donde la paciente se habría atendido en reiteradas oportunidades por intensos dolores abdominales durante la semana previa.

Ante esta situación, el director del Hospital San Blas, Eduardo Elías, brindó una conferencia de prensa este martes 27 de enero, en la que confirmó que se inició un proceso de investigación interna para revisar cada una de las instancias de atención médica que recibió la paciente. El objetivo, señaló, es analizar si los procedimientos, decisiones y tiempos de respuesta se ajustaron a los protocolos establecidos.

Elías expresó en primer término el acompañamiento institucional y humano a la familia, remarcando el profundo dolor que genera una situación de estas características. Asimismo, indicó que el caso ya se encuentra en conocimiento del Ministerio de Salud de la provincia, al cual se elevará un informe detallado una vez concluida la investigación.

El director explicó que desde el primer día se comenzó a revisar la historia clínica, a dialogar con los profesionales intervinientes y a evaluar los procesos técnicos aplicados en la guardia. Aclaró que, por el momento, no se han tomado medidas administrativas adicionales, ya que se está transitando una etapa estrictamente investigativa y objetiva. “No buscamos tapar errores, sino detectar qué pudo haber fallado para mejorar el sistema y evitar que vuelva a ocurrir”, sostuvo.

En relación con el diagnóstico final, Elías confirmó que, de acuerdo con la información del Hospital San Martín y el certificado de defunción, la causa del fallecimiento fue una infección generalizada, cuadro que fue explicado oportunamente a la familia desde el punto de vista médico, aunque reconoció que la comprensión de estos términos resulta sumamente difícil en un contexto de dolor.

Durante la conferencia, el director también se refirió al funcionamiento general del hospital y, en particular, al sistema de guardias y urgencias, destacando la implementación y el fortalecimiento del triage de Enfermería, la revisión de protocolos, la mejora en la comunicación interna y la incorporación progresiva de herramientas informáticas para ordenar la atención según la gravedad de los casos.

Elías subrayó que el desafío principal de su gestión es fortalecer la calidad de la atención con los recursos disponibles, haciendo hincapié en la empatía, la contención y el compromiso de todo el personal hospitalario, desde el área médica hasta los servicios generales. “Esto no es una estadística, es una vecina, una madre, una familia atravesada por una pérdida irreparable”, afirmó.

Finalmente, indicó que en los próximos días se continuará trabajando en la elaboración del informe técnico, que será elevado a las autoridades sanitarias provinciales. Mientras tanto, reiteró el compromiso del Hospital San Blas de transparentar lo ocurrido, asumir las responsabilidades que correspondan y avanzar en mejoras que refuercen la confianza de la comunidad en el sistema público de salud.