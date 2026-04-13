Según el parte oficial, un hombre mayor de edad, que presentaba lesiones visibles en el rostro, denunció que fue agredido violentamente por otro masculino con quien convive. Tras la discusión, el presunto agresor se retiró del lugar llevándose su automóvil, un Renault Clio, sin precisar destino.

Ante la situación, se activaron de inmediato los mecanismos de búsqueda y se iniciaron tareas investigativas. En ese marco, personal de la Comisaría Gobernador Febre logró establecer, a partir de información recabada, que el vehículo habría salido de la provincia por la Ruta Nacional N° 174, en el corredor Rosario–Victoria.

Con la colaboración de la Dirección de Seguridad Vial, en el puesto de control Victoria, se llevó adelante un rastrillaje que permitió localizar el rodado a la altura del kilómetro 27 de la mencionada ruta. El automóvil fue hallado sin ocupantes, cubierto de vegetación y con daños evidentes compatibles con un despiste.

Las autoridades indicaron que continúa la búsqueda del supuesto autor del hecho, quien, de acuerdo a los datos obtenidos, sería oriundo de la ciudad de Rosario.

Por disposición del fiscal interviniente, Fernando René Martínez, se procedió al secuestro y traslado del vehículo hacia la Comisaría Aranguren, donde quedó a disposición para su posterior restitución al propietario.

En tanto, las diligencias investigativas continúan en curso para dar con el paradero del sospechoso y esclarecer completamente las circunstancias del hecho.