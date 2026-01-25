Desde la Jefatura Departamental Nogoyá se informó sobre una serie de intervenciones realizadas en los últimos días, que incluyeron un incendio en una propiedad privada, detenciones por lesiones recíprocas, un hurto en flagrancia y una contravención durante el corso municipal.

Incendio en una vivienda

El 23 de enero, alrededor de las 9:20, personal policial tomó conocimiento de un incendio ocurrido en una propiedad ubicada en calle Padre Mujica. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que un hombre de 73 años se encontraba realizando tareas con una amoladora en cercanías de su motocicleta, lo que provocó que el rodado se incendiara y que las llamas alcanzaran parte de la vivienda.

De manera inmediata se dio intervención a los Bomberos Voluntarios, quienes lograron controlar y sofocar el foco ígneo. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, produciéndose únicamente daños materiales.

Dos hermanos detenidos por lesiones recíprocas

El 24 de enero, cerca de las 15:00, se produjo una situación de violencia en la zona de Villa 14, donde dos hermanos, de 23 y 29 años, mantuvieron una discusión que derivó en agresiones físicas mutuas, resultando ambos con lesiones.

Tras la intervención policial y conforme a las directivas impartidas por la Unidad Fiscal local, los dos hombres fueron trasladados a la Jefatura Departamental Nogoyá en calidad de detenidos, luego de ser examinados y recibir curaciones en el Hospital San Blas. En el procedimiento se secuestraron un cuchillo, una tabla de madera y un tubo de metal, continuándose con las diligencias judiciales correspondientes.

Hurto en flagrancia y secuestro de dinero

En tanto, el 25 de enero, a las 00:45, un joven de 19 años protagonizó un hurto en flagrancia en una cantina. Según se informó, el sujeto se acercó a la zona de cajas y, de manera intempestiva, tomó un fajo de billetes, dándose a la fuga por el acceso de calle Maipú.

El hecho fue rápidamente irradiado por los efectivos, y personal de la Sección Motorizada logró interceptarlo y detenerlo. Se procedió al secuestro de $260.000, quedando el joven alojado en la Jefatura Departamental a disposición de la Justicia, previo examen médico en el Hospital San Blas.

Detención por contravención en el corso municipal

Finalmente, también el 25 de enero, alrededor de la 1:25, en el predio del Corso Municipal, un hombre de 20 años fue aprehendido por encontrarse en evidente estado de ebriedad, promoviendo desorden e ignorando las indicaciones del personal policial.

Por este motivo, fue trasladado a la Jefatura Departamental Nogoyá por infracción a los artículos 41° y 43° de la Ley Provincial N° 3815 y sus modificatorias, permaneciendo alojado tras ser examinado por personal médico.