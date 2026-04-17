El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, encabezó este viernes la inauguración del nuevo edificio de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, dependiente de la Jefatura Departamental de Policía de Nogoyá. La obra demandó una inversión superior a los 47 millones de pesos e incluyó además la modernización del Centro de Monitoreo 911, con el objetivo de mejorar la atención y el servicio a la comunidad.

Durante el acto también se realizó la entrega de uniformes confeccionados por la Sastrería policial y tres vehículos cero kilómetros que serán incorporados como patrulleros, reforzando así el equipamiento de la fuerza.

El mandatario provincial estuvo acompañado por la vicegobernadora Alicia Aluani; el intendente local, Bernardo Schneider; el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia; y el jefe de Policía, Claudio González, entre otras autoridades.

En su discurso, Frigerio subrayó la relevancia de contar con espacios adecuados para la atención de situaciones sensibles: “Es fundamental tener un ámbito donde la gente, las mujeres y también los hombres puedan denunciar con comodidad casos de violencia de género o intrafamiliar”, afirmó.

Respecto a la entrega de uniformes, destacó que forma parte de una política orientada a fortalecer la institución policial: “Cuidar a los que nos cuidan y garantizar que cada peso de los contribuyentes se utilice correctamente”. En esa línea, aseguró que continuará el proceso de renovación del parque automotor durante el resto de su gestión.

“Todas estas acciones apuntan a un objetivo central: que los entrerrianos vivamos tranquilos y en paz, y nuestra policía tiene mucho que ver con eso”, remarcó el gobernador.

Por su parte, Aluani consideró que la inauguración se enmarca en una política pública de fortalecimiento territorial: “Estas estructuras permiten acompañar, hacer seguimiento y abordar una problemática tan sensible como la violencia familiar e intrafamiliar, contribuyendo a una sociedad más segura”.

En tanto, Roncaglia destacó la inversión realizada y el impacto de la obra: “No solo modernizamos el Centro de Monitoreo 911 con tecnología de punta, sino que damos un paso clave en sensibilidad social con esta nueva comisaría. Estamos dignificando el trabajo policial y garantizando un entorno seguro para asistir a las familias”.

Detalles de la obra

La nueva dependencia fue construida íntegramente dentro del predio de la Jefatura Departamental. Cuenta con mobiliario completo, sistema de climatización, oficinas administrativas, equipamiento tecnológico renovado y un sector específico destinado a la atención infantil.

Además, se ejecutaron mejoras edilicias complementarias, entre ellas la remodelación del hall de ingreso, la puesta en valor del patio interno y refacciones integrales en el primer piso del edificio.

Con estas incorporaciones, el gobierno provincial busca fortalecer la respuesta institucional frente a situaciones de violencia y mejorar la calidad del servicio de seguridad en la región.