Cada 3 de julio se conmemora el Día Internacional Sin Bolsas Plásticas, una fecha que busca generar conciencia sobre el impacto ambiental que producen los plásticos de un solo uso y promover alternativas más sostenibles para el consumo cotidiano.

En ese contexto, la Municipalidad de Nogoyá, a través de la Dirección de Ambiente, llevó adelante este viernes una campaña de sensibilización que incluyó la entrega de bolsas ecológicas en distintos comercios de la ciudad.

La iniciativa tuvo como finalidad incentivar a vecinos y comerciantes a reemplazar progresivamente las tradicionales bolsas plásticas descartables por opciones reutilizables, una práctica que contribuye a disminuir la generación de residuos y el impacto sobre el ambiente.

Desde el área de Ambiente señalaron que este tipo de acciones forman parte de una política de educación ambiental que busca incorporar pequeños cambios en los hábitos cotidianos, entendiendo que cada decisión de consumo puede generar efectos positivos en el cuidado del entorno.

Las bolsas plásticas de un solo uso representan uno de los residuos más frecuentes en espacios públicos, cursos de agua y basurales, debido a que pueden permanecer durante décadas en el ambiente antes de degradarse. Por ese motivo, organismos ambientales de todo el mundo promueven el uso de bolsas reutilizables como una alternativa sencilla y efectiva para reducir la contaminación.

Con esta actividad, el municipio renovó el compromiso de seguir impulsando campañas de concientización que promuevan una ciudadanía más comprometida con el cuidado del ambiente y el uso responsable de los recursos naturales.