El Departamento Ejecutivo Municipal de Nogoyá presentó formalmente un proyecto para declarar a Emilia Mernes como Ciudadana Destacada de la localidad. La iniciativa busca homenajear la trayectoria internacional de la artista y reconocer su papel como embajadora cultural de la ciudad entrerriana donde nació.

La propuesta, impulsada desde la gestión municipal, será elevada al Concejo Deliberante y apunta a destacar tanto el crecimiento artístico de Emilia en la escena musical nacional e internacional como el vínculo permanente que mantiene con sus raíces nogoyaenses.

La directora de Cultura del municipio, Kari Clementín, expresó el orgullo que representa la cantante para toda la comunidad y señaló que el reconocimiento tiene un fuerte valor simbólico para la ciudad.

“Es una forma institucional de abrazar a nuestra artista y reconocer cómo lleva el nombre de Nogoyá a lo más alto en cada escenario nacional e internacional que pisa”, sostuvo la funcionaria al referirse al proyecto.

Según explicó Clementín, los fundamentos de la iniciativa no solo contemplan el éxito musical alcanzado por la artista en el género urbano y pop, sino también su calidad humana y su permanente identificación con la ciudad que la vio crecer.

“Emilia nunca se olvidó de dónde viene; siempre menciona a Nogoyá con orgullo, vuelve a su ciudad y es una inspiración inmensa para nuestros jóvenes, demostrando que con trabajo y pasión se pueden cumplir los sueños”, destacó.

El proyecto ya inició su recorrido administrativo y desde el municipio esperan que reciba el acompañamiento necesario para su aprobación en el ámbito legislativo local. En caso de concretarse, la distinción representará el máximo reconocimiento institucional otorgado por la Municipalidad a una personalidad destacada por su aporte cultural y su proyección pública.

“Queremos que ella sienta el cariño de su gente, porque Nogoyá vibra con cada uno de sus logros. Este reconocimiento es un ‘gracias’ gigante de parte de todos los vecinos que la vieron crecer”, concluyó Clementín.