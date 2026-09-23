La Fiesta de la Juventud 2026 tuvo una noche de música, ritmo y creatividad en Plaza Libertad de Nogoyá, donde los estudiantes de la Promo ’26 participaron de distintas actividades y eligieron a la nueva Representante de los Estudiantes Nogoyaenses.

Los grupos Amor, Igualdad y Amistad protagonizaron el Concurso de Batucadas, Baterías y Disfraces, en una jornada que combinó la celebración estudiantil con la llegada de la primavera.

Durante la noche del martes 22 de septiembre, los estudiantes eligieron a Guadalupe Ale, integrante de Batu Lazy y del Grupo Amor, como representante de los estudiantes de Nogoyá para 2026.

Las representantes elegidas

La elección dejó además la siguiente nómina de acompañantes y distinciones:

Representante de los Estudiantes Nogoyaenses: Guadalupe Ale – Grupo Amor.

Guadalupe Ale – Grupo Amor. Primera Acompañante: Rafaela Caviglia – Grupo Amor.

Rafaela Caviglia – Grupo Amor. Segunda Acompañante: Valentina Pietroboni – Grupo Amistad.

Valentina Pietroboni – Grupo Amistad. Tercera Acompañante: Maitén Kruger – Grupo Igualdad.

Maitén Kruger – Grupo Igualdad. Cuarta Acompañante: Malena Rodríguez – Grupo Amor.

Malena Rodríguez – Grupo Amor. Miss Primavera: Julia Amela – Grupo Amor.

Julia Amela – Grupo Amor. Miss Elegancia: Uma Venavento – Grupo Amistad.

Una noche de celebración estudiantil

La jornada se desarrolló en el marco de las actividades de la Fiesta de la Juventud 2026, con la participación de estudiantes de la Promo ’26.

Las batucadas, baterías y disfraces fueron parte de una propuesta que permitió a los grupos compartir una noche de encuentro y celebración en uno de los principales espacios públicos de la ciudad.

El intendente Schneider felicitó a las participantes y destacó el acompañamiento de las familias y de los estudiantes que formaron parte de la celebración.

“Felicitaciones a todas las participantes, a sus familias que acompañan y todas las chicas y chicos que hicieron una hermosa Fiesta de la Estudiantes 2026”, expresó.