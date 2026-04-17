El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, visitó este viernes la 22° Expo Provincial de la Leche y la 13° Expo Jersey Entrerriana, que se desarrollan en la Sociedad Rural de Nogoyá, en la ciudad de Nogoyá. En ese marco, reafirmó el compromiso de su gestión con el crecimiento del sector privado como motor del desarrollo provincial.

Durante la recorrida por el predio, donde dialogó con productores y visitó los más de 120 stands que integran la muestra —con la participación de alrededor de 400 actores de la cadena láctea—, el mandatario estuvo acompañado por la vicegobernadora Alicia Aluani; el intendente Bernardo Schneider; la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso; y los secretarios Raúl Boc Ho, Mariano Camoirano y Jorge Satto, además del senador Rafael Cavagna, entre otras autoridades.

“Estamos acá en la Capital Provincial de la Lechería, en una exposición que crece año a año con el acompañamiento de todo el sector”, señaló Frigerio, al destacar la consolidación del evento como uno de los principales encuentros productivos de la región.

El gobernador remarcó la importancia estratégica de la actividad lechera para Entre Ríos, no solo por su aporte económico, sino también por su impacto social: “Es un sector clave, tanto por la mano de obra que genera como por el arraigo. El productor lechero contribuye a que nuestras comunidades crezcan y se sostengan en el territorio”.

En ese sentido, valoró la implementación del programa de Buenas Prácticas Lecheras, que ya alcanzó a 50 tambos entrerrianos y prevé ampliarse a otros 50 establecimientos. “Estas prácticas permiten mejorar la calidad y obtener mejores precios para la producción”, explicó.

Asimismo, destacó herramientas de financiamiento como los créditos a valor producto, impulsados junto al Consejo Federal de Inversiones y el Banco de la Nación Argentina, y subrayó la importancia de las obras de infraestructura vial para el sector: “Estamos avanzando, después de décadas de abandono, en caminos fundamentales para la producción”.

“Creemos profundamente en nuestros productores y en que la riqueza y el empleo se generan en el sector privado. Desde el Estado trabajamos para que ese crecimiento sea posible y, de esa manera, crezca toda la provincia”, enfatizó.

Por su parte, la vicegobernadora Aluani resaltó el crecimiento sostenido de la exposición: “Este espacio es una vidriera para mostrar a todo el país cómo se fortalece el núcleo lechero entrerriano, y debemos seguir acompañando con políticas públicas que impulsen esta producción”.

En tanto, el intendente Schneider definió a la expo como “parte de la identidad y el ADN de los entrerrianos”, al tiempo que destacó el espíritu emprendedor del sector y agradeció el acompañamiento del gobierno provincial: “Estamos todos en la misma sintonía de trabajar para sacar la provincia adelante”.

La Expo Provincial de la Leche y la Expo Jersey Entrerriana se consolidan así como un punto de encuentro clave para el sector, donde convergen innovación, producción y políticas públicas orientadas al desarrollo económico de Entre Ríos.