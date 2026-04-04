Los operativos fueron realizados por personal de la División Drogas Peligrosas, con la colaboración de efectivos de la división homóloga de Victoria y grupos especiales. Las medidas judiciales fueron dispuestas por el Juzgado de Garantías a cargo del Dr. Oscar E. Rossi, con intervención del fiscal Dr. Fernando René Martínez, y se concretaron durante la tarde y la noche del viernes 3 de abril.

Como resultado de los allanamientos, los uniformados lograron el secuestro de sustancia estupefaciente, entre ella marihuana con un peso superior a los 10 gramos, además de restos de clorhidrato de cocaína. También se incautaron elementos utilizados para la manipulación y fraccionamiento de las sustancias, tales como recortes de nylon, una balanza digital, dos teléfonos celulares y una tablet.

Asimismo, se procedió al secuestro de una suma de dinero en efectivo que asciende a 76.000 pesos, la cual se presume podría estar vinculada a la actividad ilícita investigada.

En el marco de los procedimientos, fueron identificadas nueve personas. De ellas, dos resultaron detenidas e incomunicadas: un hombre de 44 años y una mujer de 40, quienes quedaron a disposición de la Justicia.