Policía de Entre ríos
Nogoyá: dos allanamientos por narcomenudeo dejan detenidos y secuestro de drogas
Desde la Jefatura Departamental Nogoyá se informó que, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Provincial N° 10.566 de Narcomenudeo, se llevaron adelante dos procedimientos simultáneos en la ciudad, con resultados positivos en la lucha contra la comercialización de estupefacientes.
Los operativos fueron realizados por personal de la División Drogas Peligrosas, con la colaboración de efectivos de la división homóloga de Victoria y grupos especiales. Las medidas judiciales fueron dispuestas por el Juzgado de Garantías a cargo del Dr. Oscar E. Rossi, con intervención del fiscal Dr. Fernando René Martínez, y se concretaron durante la tarde y la noche del viernes 3 de abril.
Como resultado de los allanamientos, los uniformados lograron el secuestro de sustancia estupefaciente, entre ella marihuana con un peso superior a los 10 gramos, además de restos de clorhidrato de cocaína. También se incautaron elementos utilizados para la manipulación y fraccionamiento de las sustancias, tales como recortes de nylon, una balanza digital, dos teléfonos celulares y una tablet.
Asimismo, se procedió al secuestro de una suma de dinero en efectivo que asciende a 76.000 pesos, la cual se presume podría estar vinculada a la actividad ilícita investigada.
En el marco de los procedimientos, fueron identificadas nueve personas. De ellas, dos resultaron detenidas e incomunicadas: un hombre de 44 años y una mujer de 40, quienes quedaron a disposición de la Justicia.