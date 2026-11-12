La Jefatura Departamental Nogoyá informó sobre dos procedimientos policiales realizados durante la jornada de este miércoles 11 de noviembre, que terminaron con un hombre detenido por incumplir el arresto domiciliario y otro aprehendido en el marco de una investigación por la sustracción de un teléfono celular.

Detenido por incumplir el arresto domiciliario

El primero de los hechos ocurrió alrededor del mediodía, cuando personal de la Sección Comando Radioeléctrico intervino en inmediaciones de la plazoleta J. B. Justo, en la intersección de las calles Mendoza y San Lorenzo.

La actuación se inició a partir de una alerta del sistema de cámaras de monitoreo, que habría registrado a un hombre que debía cumplir una medida judicial de arresto domiciliario fuera del domicilio establecido.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron su presencia y, tras informar a la Fiscalía interviniente, recibieron la orden de detenerlo. Posteriormente fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Aprehendido por la sustracción de un celular

El segundo procedimiento se registró durante la tarde, luego de una denuncia por la sustracción de un teléfono celular en el shop de una estación de servicio DAPSA, ubicada en la intersección de Ejército Argentino y Sarmiento.

Según manifestó la damnificada, un hombre había ingresado al local para solicitar agua. Posteriormente, advirtió que le faltaba su teléfono celular y aportó características físicas del presunto autor.

A partir de esos datos, personal de la Sección Motorizada localizó a un hombre de 28 años, oriundo de Garín, provincia de Buenos Aires, en calle Sixto Oriz, entre Bicentenario y Alberdi. Durante su identificación, los efectivos constataron que llevaba consigo un teléfono de características similares al denunciado.

Informada la Fiscalía interviniente, a cargo de la doctora Sofía Pittaluga, se dispuso la aprehensión del hombre y la realización de las actuaciones correspondientes. Quedó a disposición de la Justicia.