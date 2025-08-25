La Jefatura Departamental de Nogoyá informó que alrededor de la 01:00 de la madrugada de este lunes 25 de agosto ingresó en calidad de detenido un hombre de 46 años, acusado de Privación Ilegítima de la Libertad en Flagrancia.

De acuerdo a lo comunicado, el sujeto mantuvo cautivas a su pareja, una mujer de 45 años, y a la hija menor de esta, de 10 años, en el domicilio de la víctima, en la localidad de Betbeder. El hecho comenzó cerca de las 19:00 del domingo, cuando el hombre habría amenazado a la mujer con un arma blanca e impedido que utilizara su teléfono celular para pedir ayuda.

La situación se tornó crítica hasta que, alrededor de las 22:00 horas, la menor logró escapar del lugar y pedir auxilio a vecinos, quienes inmediatamente alertaron a las autoridades.

Con esta intervención, personal policial logró aprehender al acusado, que quedó alojado en la Jefatura Departamental de Nogoyá, a disposición de la Fiscalía en turno.

Se labraron las actuaciones correspondientes, a cargo de la Comisaría Villa 3 de Febrero.