Personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal y de la Sección Comando Radioeléctrico de la Jefatura Departamental Nogoyá detuvo a dos hombres en el marco de una investigación judicial por el supuesto delito de lesiones.

El procedimiento se llevó adelante este martes 3 de noviembre, en cumplimiento de una orden de detención emitida por el Juzgado de Garantías a cargo del doctor Oscar E. Rossi, en el marco del legajo caratulado “S/ Lesiones”.

Como resultado de las medidas judiciales, fueron detenidos dos hombres de 34 y 32 años. Posteriormente, ambos fueron trasladados y alojados en la Jefatura Departamental Nogoyá, donde quedaron a disposición de la Fiscalía en turno.

Según informó la Policía, los detenidos fueron notificados de sus derechos y examinados por el médico policial.

La Jefatura Departamental Nogoyá indicó que continúa trabajando en coordinación con las autoridades judiciales para dar cumplimiento a las medidas dispuestas en el marco de las investigaciones en curso.