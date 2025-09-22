En horas de la madrugada de este lunes, personal policial detuvo a un joven de 19 años acusado de haber sustraído dinero en efectivo y un teléfono celular a un vecino de Barrio El Morajú.

De acuerdo con la información oficial brindada por la Jefatura Departamental de Nogoyá, el hecho ocurrió alrededor de las 03:30, cuando un ciudadano denunció ante personal de Control Vial que había sido víctima del ilícito por parte de una persona de contextura pequeña.

De inmediato, el Comando Radioeléctrico se dirigió al lugar y logró interceptar a un masculino que caminaba desde la zona mencionada. Durante la identificación, los efectivos hallaron entre sus pertenencias el dinero y el celular denunciados como robados.

El joven fue trasladado a la Jefatura, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía en turno, al confirmarse que era mayor de edad. Además, intervino la División Policía Científica en las actuaciones correspondientes.