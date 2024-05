Nogoyá.- Desde ahora, el Museo de la Ciudad brinda una muestra permanente que recorre las obras literarias que dan cuenta de la historia de Nogoyá desde sus orígenes a los tiempos actuales. Ha sido una iniciativa de Damián Capdevila, un hijo de este pueblo que durante cuarenta años prestó servicio en el Archivo General de la provincia y ahora ya jubilado, decidió poner su conocimiento en beneficio de los nogoyaenses.

Capdevila realizó la presentación de la muestra junto a escritores contemporáneos de Nogoyá, contó que el proyecto fue trabajado en colaboración con el encargado del museo Leandro Bressan, teniendo como punto inicial dar a conocer diferentes aspectos de Nogoyá, con el material bibliográfico de autores locales.

La muestra ofrece en la primera sala del museo una parte dedicada a la historia, otra de relatos, presentándose como un primer paso ya que está previsto que la misma se encuadre en un proyecto histórico, cultural y educativo.

“La muestra permanecerá habilitada para que las escuelas puedan recorrerla, observen y puedan escuchar un poco de la historia de Nogoyá, además hay fotografías y seguramente se irá fortaleciendo” señaló la coordinadora de Cultura Karina Clementin, quien agregó que las escuelas interesadas en participar de la misma deben inscribirse y se les va a asignar un día y horario.

Al momento de la presentación, Damián Capdevila definió a la ciudad como un lugar de muchos historiadores, como Juan Ghiano, Juan José Antonio Segura y también reconociendo la figura de Silvina Cepeda, Catalina Bosc, Enriqueta Defilippe y Fermín Chávez, entre otros.

La muestra no solo exhibe los libros de historia, sino que también se han puesto en escena antiguas plumas, pupitres y elementos que enmarcan el paso de la vida y la educación en Nogoyá.

“Personalmente estoy muy agradecido por el apoyo, porque después de cuarenta años de estar trabajando en otra ciudad, hoy volver y poder hacer esto es muy lindo” aseguró.

“Cuando estuve encargado del archivo de la provincia, no quise que fuera solo un lugar para guardar el patrimonio cultural e histórico de la provincia, sino que los niños y jóvenes lo conozcan y ahora el objetivo es similar, que las escuelas lleguen al museo para que conozcan nuestra historia, nuestro pasado, porque no se puede amar lo que no se conoce”, precisó.

Al momento de la muestra, una de las escritoras locales, la profesora Silvina Cepeda realizó un repaso sobre la labor de Capdevila y remarcó el valor que tienen los documentos antiguos para reconstruir el presente, “quienes hacen un trabajo como el de Damián es muy valioso, además de este rescate, el ha escrito libro, y ahora nos hace una reseña de todos los nogoyaenses que se han dedicado a escribir sobre la ciudad” contó la profesora, quien detalló que en este trabajo, se fueron recolectando libros algunos que fueron muy difícil de encontrar, como el de Juana Aladio de Varela o el de Víctor Granado, que fue un libro referencial con anécdotas de su vida”.

En el recorrido también se pueden hallar los libros de Fermín Chávez, del Profesor Segura, Juan Bautista Ghiano y los más contemporáneos como el de Enriqueta Defilippe, Catalina Bosc y el de la propia Silvina Cepeda. Sobre este último, la autora anticipó que se encuentra trabajando en el tomo de la historia de Nogoyá de 1930 al 2000. “Nogoyá es la ciudad que más tomos y libros de historia tiene, Nogoyá siempre fue un lugar central, donde los ejércitos se quedaban por días, siempre tuvo mucho movimiento político y actualmente lo tiene, por lo que habrá mucha letra para los futuros investigadores” celebró Cepeda.