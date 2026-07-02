En el marco de las celebraciones por el 244° aniversario de Nogoyá y las festividades en honor a la Virgen del Carmen, la Coordinación de Cultura, Turismo y Educación lanzó una nueva edición del Concurso de Vidrieras, una propuesta que busca sumar a los comercios locales a los festejos mediante la creatividad y el embellecimiento de la ciudad.

La iniciativa invita a los comerciantes a decorar sus vidrieras con motivos alusivos a la tradicional festividad cívico-religiosa, incorporando además la bandera de la ciudad de Nogoyá como parte de la composición.

Las inscripciones permanecerán abiertas del 2 al 8 de julio, inclusive, y podrán realizarse en la Casa de la Cultura "Profesor Juan José Antonio Segura", ubicada en la esquina de 9 de Julio y Centenario, en el horario de 7:00 a 13:00.

Al momento de anotarse, los interesados deberán presentar una fotocopia del DNI del propietario (frente y dorso), el nombre del comercio, un teléfono de contacto y la dirección del local.

Una vez finalizado el período de inscripción, un jurado designado por la Coordinación de Cultura recorrerá los comercios participantes para evaluar las propuestas y seleccionar las vidrieras ganadoras.