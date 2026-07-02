Nogoyá convoca a los comercios a participar del Concurso de Vidrieras por los 244 años de la ciudad
Con esta convocatoria, el municipio busca que los comercios sean parte activa de una de las celebraciones más representativas de la ciudad.
En el marco de las celebraciones por el 244° aniversario de Nogoyá y las festividades en honor a la Virgen del Carmen, la Coordinación de Cultura, Turismo y Educación lanzó una nueva edición del Concurso de Vidrieras, una propuesta que busca sumar a los comercios locales a los festejos mediante la creatividad y el embellecimiento de la ciudad.
La iniciativa invita a los comerciantes a decorar sus vidrieras con motivos alusivos a la tradicional festividad cívico-religiosa, incorporando además la bandera de la ciudad de Nogoyá como parte de la composición.
Las inscripciones permanecerán abiertas del 2 al 8 de julio, inclusive, y podrán realizarse en la Casa de la Cultura "Profesor Juan José Antonio Segura", ubicada en la esquina de 9 de Julio y Centenario, en el horario de 7:00 a 13:00.
Al momento de anotarse, los interesados deberán presentar una fotocopia del DNI del propietario (frente y dorso), el nombre del comercio, un teléfono de contacto y la dirección del local.
Una vez finalizado el período de inscripción, un jurado designado por la Coordinación de Cultura recorrerá los comercios participantes para evaluar las propuestas y seleccionar las vidrieras ganadoras.