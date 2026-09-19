El Gobierno de Entre Ríos realizó la apertura de sobres de la Licitación Pública N° 09/2026, correspondiente a la ampliación y refacción de la Escuela Secundaria de Adultos N° 1 “Dr. Luis Agote” de Nogoyá.

La obra cuenta con un presupuesto oficial de 227 millones de pesos y contempla una intervención sobre aproximadamente 300 metros cuadrados. Entre los principales trabajos previstos se encuentra la construcción de dos nuevas aulas, además de distintas mejoras destinadas a resolver problemas edilicios del establecimiento.

La institución está ubicada en la intersección de las calles Arturo Illia y 16 de Julio, en el sector suroeste de Nogoyá. Comparte sus instalaciones con un anexo urbano que funciona durante el turno mañana. Entre ambos espacios educativos concurren más de 220 estudiantes.

Cinco empresas presentaron sus ofertas

El acto de apertura de sobres se desarrolló en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno, en Paraná, con la presentación de cinco ofertas.

Las empresas que participaron fueron Calaco Construcciones S.R.L., Covi S.A.S., Peterson Orlando José María, Antolín Fernández S.A. y Sustenta S.R.L.

La propuesta deberá avanzar ahora con las instancias correspondientes del proceso licitatorio antes de la adjudicación de los trabajos.

Qué trabajos contempla la obra

El proyecto busca atender diferentes necesidades de infraestructura del establecimiento. Además de la construcción de las dos aulas, se prevé intervenir sectores afectados por hundimientos de pisos y filtraciones provenientes de sectores de la cubierta de losas.

Entre las tareas previstas se encuentran:

Renovación de pisos y contrapisos.

Reparación de revoques.

Pintura en sectores deteriorados.

Impermeabilización de la cubierta.

Colocación de membranas.

Adecuación de desagües.

Ejecución de nuevas gárgolas.

Mejoras en la instalación eléctrica.

Intervenciones en la cocina.

Ejecución de un nuevo ramal de gas.

Construcción de una cabina reglamentaria para tubos.

El plazo establecido para la ejecución de los trabajos es de 180 días corridos.

El objetivo es ampliar y mejorar los espacios educativos

Durante la apertura de sobres, la vicegobernadora Alicia Aluani destacó la importancia de avanzar con la intervención del edificio educativo de Nogoyá y señaló que la inversión apunta a generar espacios adecuados para estudiantes y docentes.

Por su parte, el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, indicó que la licitación forma parte de una planificación destinada a intervenir establecimientos educativos que presentan diferentes necesidades edilicias.

En el caso de la Escuela Secundaria de Adultos N° 1, sostuvo que la obra permitirá atender problemas de infraestructura y ampliar los espacios destinados a la formación y el aprendizaje.

Del acto participaron también autoridades provinciales, departamentales y locales, entre ellas el senador Rafael Cavagna, el intendente de Nogoyá, Bernardo Schneider, la directora departamental de Escuelas, Claudia Sosa, y la directora del establecimiento, Natacha Graizzaro.