Allanamiento y detención por hurto y amenazas

El sábado 17, en horas de la tarde, personal policial llevó a cabo un allanamiento y requisa en un domicilio del barrio Las Ranas, en cumplimiento de oficios judiciales emanados por el Juzgado de Feria de Nogoyá. Las medidas se enmarcaron en una causa por el supuesto delito de hurto y amenazas, en la cual también pesaba un pedido de detención sobre un masculino.

Durante el procedimiento se procedió al secuestro de dos plantas de la especie cannabis sativa. En cuanto al sujeto requerido por la Justicia, fue localizado alrededor de las 20:40 en inmediaciones de la vivienda allanada, donde se concretó su aprehensión. Posteriormente fue trasladado a la Jefatura Departamental, quedando alojado a disposición del magistrado interviniente.

Tentativa de hurto a una menor

Ese mismo día, alrededor de las 21:00, se recepcionó una denuncia formal por parte de una mujer, en representación de su hija menor de edad. La joven había sido abordada por un masculino desconocido mientras caminaba por calle Maipú, antes de llegar a Fitz Gerald, quien intentó arrebatarle la cartera. Se produjo un breve forcejeo, pero el sujeto no logró concretar la sustracción.

Con las características aportadas por la víctima, se irradió la información a los móviles policiales y se inició el relevamiento de registros fílmicos para avanzar en la identificación del autor.

Contravención en los corsos municipales

Más tarde, a las 22:50, personal policial procedió al traslado de un hombre de 59 años desde el predio donde se desarrollaban los corsos municipales. El individuo se encontraba en estado de ebriedad, molestando a otras personas en cercanías del sector de cantina, motivo por el cual fue aprehendido por supuesta infracción a los artículos 41° y 43° de la Ley Orgánica Provincial N° 3815 y sus modificatorias.

Allanamiento y detención en Rosario

Finalmente, el domingo 18 de enero se informó sobre un procedimiento realizado fuera de la ciudad, en el marco de una causa por amenazas reiteradas y violación de domicilio en concurso real.

Tras tareas investigativas desarrolladas por Comisaría Minoridad y Violencia Familiar junto a la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de Nogoyá, se logró establecer el domicilio del imputado en la localidad de Villa Gobernador Gálvez, provincia de Santa Fe.

Con intervención de la Fiscalía y el Juzgado de Garantías en feria de Nogoyá, se libró un exhorto a la Oficina Judicial de Primera Instancia de Rosario, efectivizándose el allanamiento con la participación de la Brigada de Investigaciones de Rosario (PDI) y personal de la División Investigaciones de Nogoyá.

El procedimiento arrojó resultados positivos: se secuestraron dos teléfonos celulares de interés para la causa y se concretó la detención del imputado, quien posee antecedentes. El hombre quedó alojado en la Alcaldía de Rosario y, tras la correspondiente audiencia, será extraditado a Nogoyá para quedar a disposición de la Justicia local.