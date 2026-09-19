La Coordinación de Cultura, Turismo y Educación de la Municipalidad de Nogoyá llevó adelante el coloquio de las 14 postulantes a Representante de los Estudiantes 2026, en el marco de las actividades previstas por la Fiesta de la Juventud.

Las jóvenes representan a los grupos Igualdad, Amor y Amistad y serán protagonistas de las distintas instancias que se desarrollan durante este fin de semana.

Las 14 postulantes

Las representantes que participan de la elección son:

Morena Farias, Grupo Igualdad

Julia Amela, Grupo Amor

Lucía Cepeda, Grupo Amistad

Serena Schvindt, Grupo Igualdad

Clara Pazo, Grupo Amor

Malena Rodríguez, Grupo Amor

Estefanía Villanueva, Grupo Igualdad

Valentina Pietroboni, Grupo Amistad

Uma Benavento, Grupo Amistad

Belén Olivera, Grupo Igualdad

Camila Rau, Grupo Amistad

Rafaela Caviglia, Grupo Amor

Guadalupe Ale, Grupo Amor

Maitena Pilar Kruger, Grupo Igualdad

Presentación oficial durante el Concurso de Baile

Como parte de la programación de la Fiesta de la Juventud 2026, este sábado se realizará la presentación oficial de las postulantes.

La actividad tendrá lugar durante el Concurso de Baile de la Ciudad, previsto para las 20:00.

La elección será este domingo

La elección de la Representante de los Estudiantes 2026 se realizará el domingo 20 de septiembre, desde las 20:00, en la explanada municipal de Nogoyá.

La actividad será uno de los momentos centrales de la Fiesta de la Juventud, que reúne durante estos días distintas propuestas destinadas a los jóvenes de la ciudad.