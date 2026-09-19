Nogoyá: 14 jóvenes participaron del coloquio para representar a los estudiantes
Las postulantes a Representante de los Estudiantes 2026 participaron del coloquio organizado por el Municipio de Nogoyá. La elección será este domingo 20 de septiembre.
La Coordinación de Cultura, Turismo y Educación de la Municipalidad de Nogoyá llevó adelante el coloquio de las 14 postulantes a Representante de los Estudiantes 2026, en el marco de las actividades previstas por la Fiesta de la Juventud.
Las jóvenes representan a los grupos Igualdad, Amor y Amistad y serán protagonistas de las distintas instancias que se desarrollan durante este fin de semana.
Las 14 postulantes
Las representantes que participan de la elección son:
Morena Farias, Grupo Igualdad
Julia Amela, Grupo Amor
Lucía Cepeda, Grupo Amistad
Serena Schvindt, Grupo Igualdad
Clara Pazo, Grupo Amor
Malena Rodríguez, Grupo Amor
Estefanía Villanueva, Grupo Igualdad
Valentina Pietroboni, Grupo Amistad
Uma Benavento, Grupo Amistad
Belén Olivera, Grupo Igualdad
Camila Rau, Grupo Amistad
Rafaela Caviglia, Grupo Amor
Guadalupe Ale, Grupo Amor
Maitena Pilar Kruger, Grupo Igualdad
Presentación oficial durante el Concurso de Baile
Como parte de la programación de la Fiesta de la Juventud 2026, este sábado se realizará la presentación oficial de las postulantes.
La actividad tendrá lugar durante el Concurso de Baile de la Ciudad, previsto para las 20:00.
La elección será este domingo
La elección de la Representante de los Estudiantes 2026 se realizará el domingo 20 de septiembre, desde las 20:00, en la explanada municipal de Nogoyá.
La actividad será uno de los momentos centrales de la Fiesta de la Juventud, que reúne durante estos días distintas propuestas destinadas a los jóvenes de la ciudad.