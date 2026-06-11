Crespo- Inmigrantes afincados en nuestra ciudad y zona forman parte de una interesante iniciativa de La Casita de Coworking. Sus Noches de Gastronomía Cultural, iniciadas en el mes de abril, orientadas a promover un encuentro intercultural para conocer y compartir costumbres, las danzas, la música y los platos típicos del país de origen del invitado tendrán continuidad una vez al mes.

En abril, el jueves 19, la noche estuvo dedicada a Colombia. La invitada fue Luz Adriana Salazar (Lucy), nacida en el hermano país sudamericano, quien fue recibida en una sala ambientada con los colores de la bandera de su país. Afincada en nuestra ciudad, donde formó su hogar hace algún tiempo, compartió distintos aspectos de la cultura colombiana, mostró camisetas de la selección nacional, disfrutó de la música y hasta bailó con el público y posó con un traje típico de su país. También cumplió con la consigna que Mariana y Daniela piden que cumpla cada invitado y preparó un plato bien típico de su nacionalidad. Lucy agasajó a los asistentes haciendo Arroz con Pollo a la colombiana y una Natilla con Dulce de Mango.

Noche venezolana

En este viaje imaginario por diferentes países del mundo a través del relato de los invitados sobre sus tradiciones, sus gustos y los sabores de su tierra, que comparten elaborando y degustando platos tradicionales de su país, el 24 de mayo será el turno de Venezuela.

La conductora y productora de programas de TV y Radio – Máster & Training PNL, Kismara Franco, radicada hace algunos meses en Crespo, y al coach internacional Jaison Hernández, quien reside en Ramírez desde hace un mes y medio, hablarán de la cultura de su país, sus tradiciones y finalmente prepararán Arepas de perico (huevos revueltos con tomate, cebolla y cilantro) y Arepas la catira (pollo guisado y esmechado con queso amarillo). El postre de esa noche será Tequeños de dulce de leche.

El encuentro será de 21:00 a 23:00, este jueves, y las tarjetas se pueden adquirir a través de la fanpage de La Casita Coworking.