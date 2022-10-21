Será este sábado 22 de octubre a las 19 en el Anfiteatro Héctor Santángelo. El ciclo es organizado por la Municipalidad con entrada libre y gratuita.

La propuesta tiene como objetivo rescatar a las y los artistas de la ciudad y alrededores del género tango y de esta manera impulsar el desarrollo de su actividad artística en un espacio emblemático de la ciudad como lo es el Anfiteatro Héctor Santángelo.

Para esta última fecha se llevó a cabo una convocatoria para cantantes de tango abierta a toda la comunidad interesada. Se seleccionaron tres propuestas que formarán parte de la velada en el Anfiteatro junto:

Dúo Juanca – Sedil

El dúo compuesto por Juan Carlos Cavallaro en violín y Sedil Toledo en guitarra se propone difundir al tango como patrimonio cultural mediante una difusión integral de sus creadores y grandes intérpretes para que llegue a las nuevas generaciones. Su objetivo es hacer conocer las obras de los grandes compositores que han iluminado este género.

Han grabado el CD “El Entrerriano”, en homenaje al título del primer tango argentino (data de 1897), el que fuera postulado para el Premio Gardel en el año 2020.

Juan Penas y Ángela Herrera

Juan Penas pertenece a la primera generación de jóvenes que a principios del 2000 presentaron un repertorio de tangos propios, marcando el comienzo de una nueva ola en el género Tango que se multiplicó más adelante. Cantor y letrista, junto al gran guitarrista Diego “Dipi” Kvitko, conformó una dupla compositiva y sus obras han sido interpretadas por artistas como Walter “Chino” Laborde, Teresa Parodi, Pablo Greco, Victoria y Nacho Cedrún, Adrián Enríquez, Juan Iriarte, Ángela Herrera, Viviana Scarlassa, entre otros.

Ángela Herrera interpreta tangos desde hace 15 años acompañada por diversos músicos de Paraná. Su trayectoria artística comienza en 1994 junto al Grupo Vocal La Misión, con quienes ganan en Cosquín el primer premio en 1996 y graban un disco con el sello Melopea.

Ha participado en diversas agrupaciones en Paraná y Ushuaia donde residió dos años.

En esta oportunidad se presenta junto al compositor y cantautor Juan Penas intercalando temas de su autoría y clásicos de todos los tiempos junto a los músicos: Mauricio Guastavino (dirección, arreglos y guitarra), Santiago Weber Dagostino (guitarra) y Marco Pulgar Roa (guitarrón). Interpretarán tangos clásicos y contemporáneos.

Inés Cuello y La Grela Quinteto de Tango

La Grela Quinteto de Tango es una agrupación argentina de cámara que cuenta con 20 años de trayectoria y que ha contribuido a posicionar este género tanto en Argentina como en otros escenarios de América y el mundo, a través de un estilo que concita a quienes gustan del tango de concierto y la música de cámara, sin perder de vista el toque tradicional y la cadencia del tango bailable.

Nace en el 2001 y está integrado por Pablo Fraguela (piano, arreglos y dirección musical), Diego Tejedor (violín), Rubén Slonimsky (bandoneón y arreglos), Rafael Delgado (violonchelo) y Ricardo Cánepa (contrabajo).

Inés Cuello nació en 1989 en el interior de la provincia de Buenos Aires. Realizó giras por Asia, Europa y América del Sur. Fue ganadora del XVII Certamen «Hugo del Carril» y participó del Festival Internacional de Tango de Buenos Aires, del Festitango (Medellín, Colombia) y del Festival Tango al Mayor (Bogotá, Colombia). Cantó en el CCK, en la Usina del Arte, en el Teatro Alvear y en el emblemático Teatro Colón en dos oportunidades.

Discografía: “Sueño de juventud” (2011), “Canciones del sur” (2015), Gardel (2021).

Ambos proponen un exquisito recorrido musical por las obras más destacadas del clásico repertorio gardeliano, desde una estética fresca, actual, que respeta y hace honor a la esencia sobria, elegante, carismática del máximo referente del tango argentino en el mundo: Carlos Gardel.

Parejas de baile de tango:

Bruno Chevasco y Soledad Farías

Bruno comienza sus estudios en la danza del Tango en el año 2003 y en el 2007 empieza a dar clases grupales fundando lo que hoy se conoce como Academia de Tango del Litoral.

Soledad Farías se inicia en la Academia de Tango del Litoral en el año 2010. Desde entonces como pareja obtuvieron reconocimiento internacional al ser campeones mundiales de tango.

Tangor Pagano

Tangor Pagano es una propuesta que hace foco en el movimiento y la improvisación, antes que la secuencia coreográfica. Se piensan como payadores con los pies y buscan recuperar lo ritual del encuentro.

Catalina Rapuzio y Jorge Albornoz Tango Pista

Desde el 2020 bailan juntos y a partir del 2021 empezaron a competir. Han participado del Tango BA Mundial.

Catalina Rapuzio tuvo su primer contacto con el tango a los 13 años, mientras que Jorge Albornoz se acercó al tango a través de Carlos Gardel y Astor Piazzolla.