Gob. Etchevehere- Este sábado 9 de febrero a partir de las 21.00 horas, se realiza la II Fiesta Zonal de la Cerveza en el Club El Fortín; entidad que nació el 22 de abril de 1941.

En la cancha de fútbol de El Fortín, donde se desarrollará el evento, la organización se encuentra desde temprano en la mañana, trabajando en el escenario, colocación de sillas y mesas, instalación de baños químicos, y todos los detalles necesarios en el lugar que albergará el evento.

Se presentarán Los Binder, Preguntale Aquel, Los Nuevos Waigandt y Maravillas Alemanas. La entrada tendrá un costo de $150, con servicio de cantina y venta de cervezas artesanales.