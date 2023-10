Crespo.- El candidato a intendente de Crespo en Marcha, la agrupación peronista que ganó la interna de las elecciones PASO el 13 de agosto pasado, repasó las propuestas para octubre y no dejó de criticar la gestión del oficialismo municipal.

En diálogo con Paralelo 32, el abogado Luciano Lell comentó cómo sigue la campaña electoral de su espacio. “Seguimos recorriendo los barrios, es charlar con los vecinos, hacer charlas semanales en la promotoro los jueves a las 20, y trabajando mucho en la calle.

Tenemos la plataforma de gobierno, invitamos a los vecinos a verla. Sabemos que toda plataforma es algo que se puede mejorar. Estamos abiertos a incorporar nuevas cosas”. Agregó que este domingo 1° de octubre Crespo en Marcha y Jóvenes en Marcha, organizan el Festival de la Primavera para la juventud. “La idea es pasar un rato y escuchar música, sin discursos políticos”, destacó.

– ¿Cómo hace el peronismo para ir descontando la diferencia de las PASO?

-- Lo primero que hicimos fue un proceso para analizar la situación. Desde un principio consideramos que iba a ser una interna sana con el sector de Humberto Giménez. Ahora tenemos que modificar el discurso para ampliar la base de legitimidad, es fundamental. Estamos charlando y saliendo a los barrios, la única forma de descontar la diferencia y, si Dios quiere, dar vuelta la elección.

– ¿Cuáles son los puntos ‘flacos’ de la administración municipal?

-- Estamos viendo problemas de infraestructura y los consorcios de asfalto. Hay consorcios pagos hace bastante tiempo y eso no se está cumpliendo. El problema adicional es que la plata de los consorcios no va a una cuenta específica, sino que va a rentas generales del presupuesto. Se licúa en el presupuesto y no se puede identificar ni controlar.

Propuestas

– ¿Cuál es la propuesta del peronismo en esto?

-- Primero, resolver con los consorcios que están pagos. Después, el municipio va a tener que ir a un sistema de realizar primero las obras y cobrar después al vecino. Porque ese sistema nos permite una planificación completamente diferente y no como decisión de los vecinos. Muchas veces sucede que hay vecinos que pueden pagar y otros no. La importancia de las arterias viales en una ciudad que está creciendo no va por la decisión de los vecinos. Crespo necesita un plan de ordenamiento territorial urgente, porque tenemos problemas de infraestructura con el asfalto, pero también problemas medioambientales gravísimos. Los servicios se saturan y van las aguas servidas a los arroyos. Eso debe resolverse. Hay una gran flaqueza de este gobierno que tomó la decisión de maquillar mucho la cuestión ambiental. Dicen ‘estamos haciendo una ciudad sustentable’, cuando en realidad no es así. Lo vemos recorriendo el basural, los arroyos, o el mismo pórtico. Allí vuelcan cloacas al arroyo del que se saca agua para regar calles. Es muy preocupante. El ordenamiento territorial también, implica llegar a una decisión de consenso. No se pueden tomar decisiones de manera unilateral que viene haciendo el gobierno desde hace tiempo. Cuando uno ve la cuadra que hicieron delante de la Municipalidad, y después dijeron que habían tenido el consenso cuando no lo habían tenido.

– Hoy el ordenamiento lo está imponiendo el sector privado, las inmobiliarias. Parece que la Municipalidad termina ‘corriendo detrás’ de esas decisiones.

-- Vemos que el ámbito privado está determinando todo, tanto las empresas como con los consorcios de pavimento. Es necesario que el municipio vuelva a planificar. Para eso, la única forma es llegar a un consenso de toda la sociedad, hablando todos los sectores. No se puede pensar en resolver una cuadra de asfalto y creer que con eso se soluciona. La cuestión de la vivienda también es fundamental y no se le ha dado bolilla. Incluso se han ofrecido casas IAPV, pero el municipio consideró que había otras prioridades. Hay casas IAPV, convenios con sindicatos, planes Procrear. Eso permitiría bajar la demanda, equilibrar un poco los precios y que no sea todo tan caótico como la cuestión de los alquileres, tanto de viviendas como de locales comerciales. Crespo crece, crece y crece; pero sin orden no se puede

– ¿Qué otros temas plantea el peronismo?

-- El plan de ordenamiento territorial es fundamental. Hay que revalorizar el centro y sus comercios. Otra cuestión fundamental. Las palomas, es vox pópuli. No hay asado o juntada de amigos donde no se hable de ‘las palomas’. Nosotros lo investigamos, hay ciudades donde se solucionó, con distintos métodos. No se puede permitir que en la plaza la gente no se pueda sentar; si hay un poco de lluvia o garúa, el olor es tremendo, uno se resbala, es peligroso para la salud. No hay una toma de decisión en ese aspecto. Otro tema: hacer saneamiento de arroyos, trabajando con Hidráulica y Medio Ambiente de la Provincia. En materia de Deporte, crear un fondo específico para clubes como existe para la Educación. Seguir fomentando las prácticas profesionalizantes en las escuelas. En cuestiones de Cultura, volver a promover las colectividades, que no tienen apoyo suficiente. Dar apoyo a nuevos emprendimientos. Hacemos hincapié en el cine, porque tenemos en la provincia el Festival internacional FICER y tenemos al director del festival, Eduardo Crespo. Si el municipio no consigue fondos, al menos gestionar, porque hay un montón de programas a nivel provincial y nacional que se pueden conseguir. Hay que tener alguien viajando continuamente a Buenos Aires o Paraná, para que los fondos lleguen.

Burocratización

– ¿Cree que esta gestión se fue ‘burocratizando’?

-- Uno lo ve. Han creado el ‘relato de la continuidad’, que es básicamente ‘continuidad de los funcionarios’. En algún punto se han quedado, no están activos, están muy confiados. Con esa confianza y dejadez, los problemas se van acumulando, se toman medidas chiquitas y no se resuelven problemas grandes. Crearon un relato sobre ‘todo está bien, la ciudad está perfecta, es progresista’. Y lo es, porque está en el ADN de Crespo ser una ciudad progresista, un crisol de razas, una ciudad que quiere mejorar. Si se expande la ciudad y no se acompaña ese progreso con medidas concretas, se tiende al estancamiento, que es muy peligroso porque del estancamiento es muy difícil salir. Así como ellos plantean el ‘relato de la continuidad’, nosotros venimos a plantear la renovación, ‘abrir la ventana’ y que corra aire fresco.

– ¿Por qué Crespo Nos Une tiene tantos votos, a pesar de las críticas?

-- Creo que desde el peronismo no hemos podido expresar oportunamente las críticas, y la gente lo ha notado. No supimos durante mucho tiempo cómo contarle a la sociedad aquello que está mal. Es complicado ser minoría, cuando ni te miran ni te tratan un solo proyecto. La gestión municipal vende una forma de hacer política del consenso, del respeto a las minorías, pero cuando vas a la realidad eso no está sucediendo. Después, el relato oficialista se ha difundido. Uno abre las redes y parece que está todo hermoso. Habla bien de la comunicación del oficialismo, pero el problema es que sólo con comunicación no se resuelven los problemas. Gente que vive en el centro o en ciertos lugares, sigue pensando que Crespo es lo que siempre fue. Pero hay muchos lugares donde las cosas no pasan de manera similar.

Quién es

Luciano Iván Lell, 37 años, soltero, es abogado recibido en la Universidad Nacional de Córdoba. Es profesor de ajedrez y ha dictado clases en la Biblioteca Popular Orientación y en la Escuela N°70 “San José”. Atiende su estudio jurídico en Crespo asociado a dos colegas.

Lo que dijo

• Decir y escuchar: “No venimos a decir lo que la gente quiere escuchar, si no lo que la gente necesita escuchar. Hoy por hoy, se pone mucho énfasis en el marketing político, en el coaching. Pero vemos que la gente está mostrando un gran hartazgo con eso. Nos resulta extraño que el espacio oficialista se siga juntando y todavía no hayan largado ni una propuesta. O que se junten a ‘identificar los problemas de la ciudad’ cuando hace ocho años que están gobernando. Si todavía no tienen un diagnóstico claro, estamos en problemas. Nosotros seguimos apostando al trabajo, a dialogar con los vecinos. Hay mucho para hacer en la ciudad y tenemos un equipo que puede hacerle mucho bien a Crespo”.

• Debate en los medios: “Me parece necesario un debate por los medios entre los candidatos. Donde el gobierno dé explicaciones sobre los problemas de la ciudad. Estamos pensando en una ordenanza que promueva el debate de los candidatos. No hay razones para no hacer un debate de ese tipo”

• 100 Terrenos sociales: “Hay dos partes de la verdad que son víctimas de la negligencia. El Municipio dictó una norma inconstitucional, lo que es gravísimo. Hay una sentencia que exige una recomposición del medio ambiente. Nos parece preocupante que el gobierno esté diciendo a muchos vecinos que ‘no pasa absolutamente nada’. Hablan de ‘fallo abstracto’, de ‘derechos adquiridos’. Eso no se refleja en la sentencia. No hay una cuestión abstracta, sigue habiendo un conflicto. Tenemos que esperar la decisión de la Justicia. Es muy complejo, ambas partes tienen sus derechos: a la vivienda y al medio ambiente. Pero no podríamos decir, hoy, ‘la solución es ésta’”

• Gobierno populista: “Creo que este es un ‘gobierno muy populista’. Son de Juntos por el Cambio, pero son ‘populistas’. Lo que están trabajando antes de las elecciones, pero no lo hicieron en ocho años. Es tremendo. Tiramos un par de ideas por los medios y las están tomando. En realidad, el ‘populismo’ es eso: tomo medidas para que la gente me vote. Están arrancando con el asfalto en lugares específicos que dijimos desde el principio. Sobre la sede de la escuela de Música, ahora están tratando de arreglar el lugar. A los jóvenes casi no les daban participación y cabida, ahora hacen al ‘Estudiantina’”.