El diputado nacional Gustavo Bordet, al hacer uso de la palabra este miércoles por la noche en el recinto de la Cámara de Diputados, advirtió que la ley ómnibus “vulnera los principios republicanos y el federalismo”, alertó sobre la resolución del Banco Central que puede complicar el cronograma de pago de salarios, y cuestionó la eliminación de transferencias directas a las provincias para salud, programas alimentarios y obra pública.

“Durante mucho tiempo, escuché a quienes hoy forman parte de este gobierno y también a sus aliados políticos, exaltar los principios de la República. Sin embargo, a poco tiempo de andar a la gestión, presentan este proyecto de ley que, desde el comienzo, con la delegación de facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo, vulnera claramente estos principios republicanos”, enfatizó desde su banca de Unión por la Patria.

“Es decir, vamos transitando desde los principios republicanos hacia el absolutismo. Y esto nos remonta a los orígenes de la teoría divina del poder en la Edad Media, donde Dios le daba el poder al Rey para que le imparta sobre el pueblo. Y acá pareciera que las fuerzas del cielo le dan al Presidente el poder para que le imparta a los argentinos. A esto no lo podemos permitir”, manifestó.

Federalismo

El ex gobernador, puso de relieve además que esta ley “vulnera los principios del federalismo, lo reduce a una mínima expresión y condiciona a las provincias, las disciplina y prevé castigos para las que no acompañen. Y ese castigo no es a un gobierno provincial, sino a los ciudadanos y ciudadanas que habitan cada una de nuestras provincias”.

Impuesto PAIS

“No vamos a acompañar esta ley que tiene como cometido justamente un castigo sobre los principios autónomos de nuestras provincias. Se había hablado de poder coparticipar el impuesto PAIS en un 25 o 30%. ¿Por qué no se hizo? Si el impuesto país durante el año 2023 recaudó 1,6 billones de pesos y este año está previsto, en 2024, que recaude 8 billones de pesos, es el fruto de la feroz devaluación, que se aplicó en diciembre y la que van a tener que aplicar dentro de unos meses porque la brecha cambiaria ya está en un 50, en un 60%. ¿Por qué no se coparticipa?”, se preguntó Bordet.

Salarios

En ese marco, apeló también a la resolución que emitió el Banco Central que impide adelantar fondos de los agentes financieros para poder cubrir sin retrasos el pago de salarios. “El gobierno de mi provincia dice que ya tiene dificultades con la aplicación de esta medida. ¿Qué sentido tiene? ¿En qué perjudica? En nada, solamente es disciplinamiento y castigo”, sostuvo.

Transferencias

Sobre las transferencias directas a las provincias, el ex mandatario advirtió que su eliminación no sólo afecta la obra pública, de la que pretenden se haga cargo el sector privado, sino también los fondos fiduciarios desde donde se financian muchas provincias para hacer obra pública. “Es decir, que vamos a pasar 4 años sin obra pública”, expresó.

“También quiero decirles que estas transferencias directas son partidas que estaban asignadas a nuestros programas de salud en nuestros hospitales. No tenemos insumos en todo el país, por eso esta ley no se puede votar porque implica el recorte en programas alimentarios y esto es imperdonable en momentos de crisis”, agregó.

“Esta ley contempla la vulneración de los derechos ambientales, dejando al libre mercado los recursos naturales de nuestras provincias, del mismo modo se vulnera la cultura y sus trabajadores”, añadió Bordet.

Finalmente, el diputado nacional afirmó: “Nosotros no vamos a acompañar este proyecto de ley porque significa agregarles más empobrecimiento a este camino de ajuste que empezó el gobierno libertario”.