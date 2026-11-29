Martín Vivanco, desde su espacio social y su propia historia de vida, se define como un vecino criado ‘en’ la propia Zanja de Joti. El movimiento "Hombre de la Calle" impulsa intervenciones urbanas que no solamente buscan embellecer paredes o ayudar desde la solidaridad a quienes menos tienen, él pretende rescatar la memoria viva de los barrios, revalorizando los espacios cotidianos y los accidentes geográficos u obras que moldearon la identidad de los victorienses.

El “puentecito rojo”

El núcleo de esta acción concreta es la recuperación del histórico puente de tablas y barandas —conocido popularmente como el "repunte" o puente rojo— que cruzaba la Zanja de Joti hace más de tres décadas. Gracias a una fotografía histórica conservada por vecinos (la familia Pereyra, radicada en la zona de Sarmiento y Cochabamba), el proyecto busca materializar un mojón urbano: montar un chapón con soportes de madera en el lugar exacto para que la comunidad no olvide cómo se transitaba ese sector antes de las transformaciones de infraestructura.

La tragedia de 2006

Poner en valor este rincón urbano también implica abrazar la memoria compleja del lugar. La Zanja de Joti no solo guarda las postales de los puentes de tablas y la infancia barrial, sino también el dolor imborrable del temporal de abril de 2006, cuando la fuerza desatada del agua (de un tiempo en que, como éste, también había recurrentes precipitaciones que impedían el rápido escurrimiento del caudal en la zona de Plaza Moreno) arrastró el vehículo en el que perdieron la vida Fernanda Caballero, su pequeño hijo Federico, Clelia Churruarín y su beba Virginia Lombardi.

La reacción de los vecinos no tardó en hacerse conocer, y marcharon hacia la Municipalidad en busca de respuestas. Allí, un aplomado César Nélson E. Garcilazo los esperaba en las escalinatas ante una noche tan oscura como incómoda. Pero esa es otra historia, en la que un intendente que se vanagloriaba de la obra pública, de pronto se enfrentó a una situación donde justamente, esa obra era un gran asunto pendiente.

La iniciativa del movimiento "Hombre de la Calle" de señalar este paso histórico enlaza ambos universos: rescata la calidez del puente de tablas y la estampa de los vecinos de antaño, pero también erige un acto de justicia con la memoria colectiva, recordando que los espacios urbanos de Victoria están cimentados tanto por la cotidianeidad de su gente como por los momentos más difíciles que la comunidad supo atravesar y superar unida.