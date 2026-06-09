Ramírez- El Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios General Ramírez cumplió 40 años este domingo 6 de septiembre. Su presidente, Jorge Masutti, analizó la situación del sector y comentó a Paralelo 32 que, “El 6 de septiembre de 1980 un grupo de comerciantes decidieron fundar el Centro Comercial y se formó la primera comisión directiva, que fue presidida por Don Santiago Leffler junto a Mario Roberto Miranda y Oscar Lino Lamanna, entre otros. Forjaron los pilares en los cuales se consolidó la institución, siendo hoy una de las más emblemáticas de nuestra ciudad”.

Masutti comentó que “El Centro Comercial ha tenido una importante presencia a nivel local, provincial y nacional a través del gremialismo empresario mediante su participación en Cámaras como la FEDER (Federación Económica de Entre Ríos), en CAME (Cámara Argentina de la Mediana Empresa) y CAC (Cámara Argentina de Comercio) con la cuales se encuentra trabajando en la actualidad”.

“Mediante la atención personalizada a través de la oficina administrativa, se encuentra en constante interacción con socios e integrantes de la comunidad toda, la cual le permite al Centro obtener información de lo acontecido a nivel local y a través de los vínculos con instituciones similares, lo que ocurre en otras ciudades”, agregó.

Un año difícil

El último tiempo marcó una caída en la actividad económica de nuestro país, esa es una de las pocas afirmaciones en las que coinciden todos los analistas, aclarando, de todas formas, que el comportamiento de cada sector no es uniforme, pero siendo uno de los sectores más golpeados el industrial y comercial, lo que genera una lógica preocupación.

“El 2020 está siendo un año difícil para los sectores que representa el Centro Comercial, pero especialmente para el comercio y la industria, que se han visto afectadas por la cuarentena impuesta por el gobierno nacional con el fin de atenuar los efectos de la pandemia ocasionada por el Covid 19”, consideró el entrevistado.

“A pesar de ello el Centro Comercial siguió trabajando e interactuando con sus socios a través de los medios de comunicación ya existentes en los cuales volcó toda la información referida al sector proveniente de la interacción con la FEDER, CAME, CAC, y de estas con el Gobierno Provincial y Nacional dando a conocer las diferentes medidas que se iban tomando a medida que transcurría la cuarentena”, agregó.

Y aclaró que “También mantuvo y mantiene un estrecho vínculo con las autoridades municipales locales en un marco de cooperación mutua. Entre las cosas a destacar se puede nombrar la creación del sitio en Facebook denominado Vidriera Comercial Virtual, que permite a todos los asociados publicitar allí los productos y servicios que comercializan”.

Masutti explicó que “En cuanto a la situación comercial e industrial de la ciudad, no se han producido cierres significativos de locales comerciales e industriales, pero sí hay un retraso importante en las ventas y dificultades para obtener productos de los proveedores, lo cual se ha agravado a partir de la última quincena de agosto, razón por la cual se está en diálogo permanente con las autoridades tanto municipales como en otros centros comerciales, muchos de los cuales integran la FEDER, para conocer el cuadro de situación en cada localidad”.