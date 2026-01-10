La UTE formada por Obring, Rovial, Edeca, Pitón y Pietroboni, adjudicataria de la conexión Rosario-Victoria, firmó el contrato y esta semana comenzó a operar como Alto Delta SA.

Según la información de la unión de empresas, a partir de las 00 horas del 7 de enero la Conexión Alto Delta S.A. comenzó oficialmente sus actividades como nuevo concesionario de la Conexión Rosario–Victoria, dando inicio a una nueva etapa en la administración y operación de este corredor estratégico. El traspaso se inscribe en el proceso de privatización de rutas impulsado por el Gobierno Nacional, constituyéndose en la primera concesión vial de la era del presidente Javier Milei.

En el mismo día de inicio de la concesión, la empresa puso en marcha los primeros trabajos destinados al reacondicionamiento de la traza, con el objetivo de avanzar de manera inmediata en la recuperación de la infraestructura vial, en cumplimiento del pliego licitatorio. Estas tareas iniciales forman parte de un plan de obras prioritarias orientado a mejorar el estado general de la ruta y optimizar las condiciones de circulación.

“La Seguridad Vial y la calidad del servicio al usuario serán los pilares centrales de esta nueva etapa. En ese marco, Conexión Alto Delta S.A. desarrollará acciones progresivas destinadas a garantizar una vía más segura, eficiente y confiable, acompañadas por un esquema de atención al usuario acorde a la importancia de esta conexión vial”.

De este modo, se inicia un proceso de modernización integral de la Conexión Rosario–Victoria, con foco en la mejora de la experiencia de los usuarios y en la prestación de un servicio sustentable a largo plazo.

En otro orden en la misma fecha la empresa Autovía Construcciones y Servicios S.A. tomó posesión del Tramo Oriental (Autovía del Mercosur) y gestionará las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117, que atraviesan las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes.

Particularidades

La nueva administración no tendrá el cobro personalizado de peajes como lo conocimos desde sus inicios en Puentes del Litoral, “no se puede pagar en efectivo”, señalaron.

Hay varias modalidades, el telepase similar al que operaba con lector de patente seguirá vigente, pero además la empresa, a través de distintos medios dará a conocer los pasos que se deben cumplimentar para abonar con tarjetas, billeteras, Mercado Pago u otra modalidad que pondrán a disposición.

Hasta el momento y por los datos recabados por Paralelo32, no estaría en vigencia la modalidad de pagar un solo cruce si el retorno se hace antes de las 24 horas. Posiblemente se implemente una bonificación para residentes en las ciudades cabeceras, pero nada de esto fue confirmado. También seguirían vigente las franquicias para discapacitados y Veteranos de Malvinas, entre otros.

Si bien la UTE ganó la licitación cotizando el peaje a 3.385 pesos para los automóviles y 7 veces más de acuerdo a la categoría de los vehículos de gran porte, en principio el pase será algo superior a los 1.000 pesos (ver cuadro). La tarifa plena se aplicará una vez que la empresa termine todos los trabajos y se recupere el corredor.

Trabajos

Según Vialidad Nacional, la concesionaria realizará bacheos superficiales y profundos, corrección del huelleado, reparación de banquinas y corte de pasto, trabajos que deberán finalizar en el primer trimestre. La carpeta asfáltica nueva, debe estar terminada dentro del primer año de contrato.

En los 200 metros previos a la estación de peaje y a la entrada a Victoria, cerca del puesto policial, el pavimento de asfalto será sustituido por lozas de hormigón debido al notable deterioro en esa zona, especialmente en el extremo Victoria. Además, se mejorará la iluminación del sector.

A todo esto se suman una serie de exigencias desde el punto de vista estructural, que tendrán que asumir los nuevos concesionarios según el pliego que cuenta con más de 100 páginas. .

Cuadro tarifario

Las categorías son similares a las vigentes con la administración anterior y son los siguientes:

Partiendo de la base que las categorías 1 corresponde a motocicletas y la 2 automóviles y camionetas.

Coexistirán dos sistemas de pago

--¿Si no estoy enterado de que no se acepta efectivo y necesito pasar, cómo lo resuelvo?

Esta fue una de las preguntas que planteó Paralelo32, a lo que se nos informó que van a coexistir dos sistemas: el Telepase y el pago electrónico mediante "Totems" o columnas que estarán en las vías de paso, donde se podrá pagar con tarjetas de débito o crédito, QR, Mercado Pago, etcétera. Además, en el peaje vamos a tener un puesto de Telepase para que cualquier persona que quiera hacer el trámite de alta de su oblea, lo pueda hacer en la estación en cualquier momento durante las 24 horas”.