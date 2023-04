Luego de una disertación que realizó en la sede local de la Cámara Argentina de la Construcción, Bahillo fue consultado sobre su posible precandidatura a gobernador y acerca de la decisión del presidente Alberto Fernández de no ir por la reelección.

¿Estamos ante un precandidato a gobernador?, le preguntaron los medios luego de la actividad.

“Eso preguntale a Bordet. Yo hasta que Bordet no desdoble no hablo de candidaturas”, respondió Bahillo, quien enseguida se ratificó: “Vamos a corregir la respuesta, vamos a ponerlo en claro, hasta que no sepamos cuándo se vota. A partir de ahí hablaremos con Bordet y veremos qué hacemos”.

¿Y si se lo ofrecen?

“Sería muy poco prudente e irresponsable de mi parte darte una respuesta si no tengo una conversación en estos términos con Gustavo Bordet. Sería una irresponsabilidad hablarle a Bordet a través de los medios”.

“Primero hay que saber cuándo se vota y después nos sentaremos a charlar con Bordet, que es el que tiene la mayor responsabilidad y por lo tanto hay que aportar para que pueda tomar la mejor decisión””, manifestó.