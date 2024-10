Victoria- Luego de la pertinente difusión, Boletín Oficial mediante, que daba cuenta de su nombramiento como Delegado en la CTM Comisión Técnica Mixta, el ahora ex diputado nacional Pedro Galimberti, hizo una publicación desde sus redes sociales, oficializando así de primera mano su nuevo rol; expresando “Asumo este desafío con compromiso, entusiasmo y responsabilidad, en representación de Entre Ríos, a propuesta del Gobernador Rogelio Frigerio”; explicando luego que dicha decisión fue compartida, “se trata de una decisión meditada y acordada con los dirigentes con quienes compartimos proyectos en común y, en particular, con los de la región de Salto Grande, donde la construcción de la represa modificó sustancialmente la vida de la población”.

Manifestó además en el mismo que “a partir del dictado del Decreto Nº523/2024 este nombramiento lo realiza el Poder Ejecutivo Nacional a propuesta de la Provincia, con lo cual mi tarea en este organismo binacional será representar los intereses de los entrerrianos”.

Dejó en claro a posteriori que el lugar que ocupará, está atravesado por una temática que conoce, “la CTM entiende en lo que, para mi, es un asunto fundamental para el desarrollo y el crecimiento: la producción y transmisión de energía. Sobre estos temas vengo trabajando hace varios años, en la escala micro y también en mi función legislativa. Impulsé, oportunamente, el foro de las Jornadas de Energías Renovables en Chajarí y para ello luego creamos programas específicos. En mi rol de Diputado impulsé un proyecto de reducción del IVA a luz, gas y agua y presenté otro vinculado con las deudas de las distribuidoras eléctricas con la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista, Sociedad Anónima (CAMMESA) y/o con el Mercado Eléctrico Mayorista”.

Hizo un parangón además con otra gran obra de similar magnitud, “en la última sesión de la Cámara de la Nación Diputados reclamé para que a Salto Grande se le abone, por la energía generada, en igualdad de condiciones a las empresas que tienen un status jurídico similar, como es el caso de la Represa de Yacyretá”, demostrando así su interés genuino por el escenario que le espera.

“La energía, estoy convencido, es parte de la agenda de problemas del presente, pero sobre todo del futuro de los Estados. Tendremos, en esta materia, una tarea ardua, no exenta de escollos, para generar una mejor compensación, para los entrerrianos, por la energía producida al Sistema Eléctrico Nacional.

Como en cada lugar que me he desempeñado asumo el desafío de trabajar mucho y representar los intereses de los entrerrianos de la mejor manera en este asunto estratégico para mi provincia”, finalizó.

Una respuesta contundente

Luego de conocido el posteo transcripto en párrafos anteriores, el letrado Rodolfo Parente, referente radical de nuestra provincia de reconocida trayectoria, fue implacable en su comentario:

“No estoy de acuerdo con la decisión de Pedro Galimberti. Es inoportuna en un momento en que es necesario músculo legislativo frente a los desafíos del momento. Y su banca, obtenida por la minoría (que integré con entusiasmo en una interna), pasa a una integrante del PRO” (sic)

Desde Paralelo 32, dialogamos al respecto con el Dr. Rodolfo Parente, referente radical entrerriano, ex legislador provincial, ex convencional constituyente y ex miembro del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, en representación del Colegio de Abogados, entre otras cosas que definen su reconocida trayectoria.

Aquel, prima facie dijo enfático «sí, me parece absolutamente inoportuna la decisión, máxime, tratándose en este momento en la Cámara de Diputados temas absolutamente sensibles a la ciudadanía, como es el veto del presidente de la nación a la iniciativa sobre el haber de los jubilados y algunos otros temas no menos importantes, como el universitario».

Agregó luego , agregando luego «Pedro siempre fue un legislador muy trabajador, con mucha presencia en el recinto de las comisiones, me parece que es una pérdida que a mi juicio no se justifica; máxime teniendo en cuenta que él había sido elegido en una elección interna por la minoría del grupo que nosotros acompañamos, de manera que el grupo al cual acompañó a Pedro Galimberti y a Schneider, pierde un elegido y todos aquellos que apostamos a esa iniciativa política quedamos absolutamente huérfanos», sentenció.

Respecto del rol que a partir de ahora ocupará el chajariense manifestó, «él argumentó en su momento que era un apasionado de la energía, pero yo quiero señalar que la Comisión Técnica Mixta justamente es mixta porque la integran los uruguayos y es una comisión plural, de manera que él podrá tener toda la buena voluntad que quiera, pero no va a ser fácil conseguir los objetivos que se ha propuesto, objetivos que por otra parte ha manifestado que benefician claramente a la costa del Uruguay».

«Ojalá la energía baje el costo, me parece una enormidad lo que cuesta de energía a los entrerrianos teniendo en cuenta que tenemos a Salto Grande, es una enormidad, el gobernador de la provincia tiene las herramientas, tenemos un parlamento provincial, en fin, hay otros mecanismos, hay acciones judiciales que se pueden intentar, así que yo auspicio que él, desde la vocalía que va a ejercer, pueda tener algún predicamento en su sentido, pero no va a ser fácil, francamente no creo», enfatizó, haciendo hincapié en que el parlamento y el bloque radical pierden un integrante e insistiendo en que todo lo que impulsó desde el Congreso de la Nación en esta temática la hubiese podido continuar desde su banca.

En todo su relato, Parente dejó en claro que respeta absolutamente la figura de Galimberti, a quien considera una «persona valiosa pero equivocada» con la decisión tomada, «esa decisión no fue consultada en absoluto con la gente que lo apoyó en las dos internas que les disputó, fue una decisión absolutamente personal, no es para nada grupal, ni en consulta con gente que en su momento puso mucho en su favor y que no se ha visto para nada representada con su decisión».

-¿Qué lectura hace respecto del ingreso de una profesional integrante de las líneas del PRO de la ciudad de Chajarí?

-El radicalismo pierde un legislador y el PRO sin merecerlo, gana uno. Sin merecerlo, porque tiene una posición política lábil, especulativa, no se sabe bien en qué rumbo se dirige el PRO.

-¿Lo llamaría a Pedro Galimberti, sobre todo teniendo en cuenta el recorrido que ambos tienen realizada desde el centenario partido?

-Yo no tengo ningún inconveniente, es más, yo lamento haber tenido que hacer esa publicación, yo soy contrario a participar en los debates de las redes sociales porque creo que el radicalismo está sufriendo mucho y estos comentarios lo perjudican en lugar de beneficiarlo…y si tengo algún día me encuentro con Pedro, le desearé todo el éxito que se merece, pero le voy a decir francamente que no estoy de acuerdo, porque él a mí no me consultó, entonces yo no tengo por qué reclamarle cuando ya salió en el Boletín Oficial.