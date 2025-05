Victoria- Tuvimos oportunidad de entrevistar a la diputada provincial María Laura Stratta abordando el tema OSER. El pasado lunes 28 de abril, el gobernador Rogelio Frigerio junto al ministro Manuel Troncoso y al Interventor del Iosper, Mariano Gallegos, anunciaba en conferencia de prensa, el envío a la Cámara de Senadores de un proyecto de ley que establece la creación de una nueva obra social de Entre Ríos bajo el nombre de OSER, prometiendo una administración responsable, transparente y eficiente a través de ella.

Cuando preguntamos a la legisladora provincial su postura ante los potenciales cambios que atraviesan en la actualidad al Iosper, expresó que “nosotros como oposición vemos con mucha preocupación la presentación de este proyecto de ley, porque vemos con mucha preocupación el retroceso que ha significado la intervención”. Sin embargo destacó dos puntos que comparten con el oficialismo:

1- La necesidad de mejoramiento de la Obra Social

2- Instrumentar acciones o decisiones que estén acordes a los tiempos que corren, tiempos de austeridad que tiene que tener todo funcionario público, “pero no con una intervención de estas características”.

Luego expuso que el escenario que se quiere demostrar hoy con la intervención, no es mejor que el que imperaba con antelación. “Nosotros como legisladores de la oposición recibimos muchos testimonios de personas que reclaman entre otras cosas el no recibimiento de las medicaciones crónicas y el aumento de los coseguros”, señaló, recalcando que el presente del Iosper no es muy diferente al que se vivenciaba antes de la intervención.

“Quiero dejar en claro que no es porque lo diga yo, sino que es lo que recogemos de parte de los usuarios, de los pacientes, de las familias que aportan a la obra social y que no reciben la contraprestación en función de eso que esperan o que necesitan y que les urge”.

En esa línea subrayó “el proyecto de ley actual de la obra social, de alguna manera elimina la democracia, la participación que tiene hoy, que elimina la intervención, que elimina la solidaridad como eje neurálgico, que saca todas las prestaciones que tiene el Iosper…y…la verdad creemos que este proyecto es parte de la construcción de un relato”.

Relato que, indicó Stratta, está arraigado en una mirada descalificadora respecto de la gestión anterior y lo hecho oportunamente, “claro que compartimos que las cosas que estén mal hay que corregirlas, pero para eso no es necesario disolver el espíritu solidario que tiene el Iosper”.

Párrafo aparte criticó la conformación, vetusta a su criterio, que se pretende realizar en el directorio, “¿dónde se ha visto que un directorio sea de cuatro miembros? Número par, que dos tenga el gobierno y que a su vez el presidente tenga un voto doble; por eso digo, si hay algo que tenía el Iosper era justamente la particularidad de la representación, la amplitud de la participación”.

Indicó además que el IOSPER hasta el momento de la devaluación impactó en la vida de todos y de la obra social también, ya que no era una obra social deficitaria. “Vuelvo a decir que había cosas para corregir seguramente, pero no es de ese modo”.

-Diputada ¿cómo se para frente a sueldos directivos de un valor de 16 millones, frente a los declarados mediáticamente 2 millones del actual interventor?

-- Yo no comparto que haya sueldos de esa magnitud en el Estado, nosotros siempre lo dijimos, incluso cuando tuvimos responsabilidades institucionales, muchas veces las sociedades del Estado llegan a cobrar más que el gobernador de la provincia. Manifestó además que es necesario revisar todas estas cuestiones, ya que las mismas requieren de empatía, solidaridad y austeridad. Resumió finalmente: “Consideramos que la intervención no ha sido ni positiva ni auspiciosa”.