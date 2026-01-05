Le solicito que me permita expresar que la UCR desde su nacimiento ha consagrado como valor innegociable y pétreo el de autodeterminación de los pueblos.

Desde aquella frase de Hipólito Yrigoyen que ha trascendido todos los tiempos: “Los hombres son sagrados para todos los hombres y los pueblos son sagrados para todos los pueblos”, ningún auténtico radical puede decir lo contrario ni solazarse, como están haciendo algunos excrementos que aún orbitan en el partido, con la invasión colonialista que ha concretado en el día de hoy el gobierno de Trump en la hermana República de Venezuela.

No me caben dudas de que ninguna o ningún radical puede estar de acuerdo con un presidente anti republicano como Nicolás Maduro. Pero ello en modo alguno autoriza a que un Estado pueda intervenir militarmente Venezuela para desalojar del poder a su presidente, tomarlo como prisionero y someterlo a un juicio en jurisdicción de los EEUU.

No podemos mezclar las cosas. Maduro no es un demócrata, pero eso no justifica, de ningún modo y bajo ninguna circunstancia, que EE.UU. intervenga en un país soberano. Lo sabemos nosotros y muchos países de Sudamérica: EEUU no es un defensor de la democracia, por el contrario, fue el que propició las dictaduras más sangrientas en nuestros países. La dictadura de Maduro no justifica la intervención de E.U.

En este caso, al monstruo de Trump le importa tres cominos el pueblo venezolano. Todo su despliegue, opaco, plagado de mentiras, inexactitudes, generalidades y ataque contra el narcotráfico, son burdos e insinceros pretextos para disimular que su objetivo real es el petróleo y ser el amo y señor del mundo entero.

La intervención en los asuntos de otro país y la violencia se condenan siempre!!!

Paraná, 4 de enero de 2026

Rubén Pagliotto

Militante de UCR Activa y de Radicalismo Auténtico.