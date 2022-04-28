El periodista Nicolás Blanco presenta su primer libro: “Yo estuve en el Belgrano (Basado en el testimonio de Fernando Jaime)”. Luego de largas horas de entrevistas y conversaciones, la obra recoge el testimonio del Fernando Jaime, un soldado que el 2 de mayo de 1982 estaba a bordo del crucero ARA General Belgrano, la embarcación que fue hundida por el submarino nuclear británico HMS Conqueror durante la guerra de las Malvinas.

Blanco propone una prosa ágil y amena que emociona por el valor histórico y, por sobre todas las cosas, humano del testimonio de Jaime. “La única historia que se pierde es la que no se cuenta”, explica como consigna el periodista para explicar el motivo que lo llevó a encarar la difícil tarea de dejar en un texto una de las miles de historias de la gesta de Malvinas.

La presentación será este lunes 2 de mayo, a las 19:00 horas en el Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Paraná, en Montevideo 266.

Sobre el autor

Nicolás César Alejandro Blanco es Periodista. Nació en Nogoyá, Entre Ríos, el 28 de abril de 1976. Vivió hasta los 4 años en Lucas González (Nogoyá) luego pasó su infancia y adolescencia en Lamarque (Río Negro) Estudió en el Colegio Sagrado Corazón en Luis Beltrán (RN) y en 1995 se mudó con su familia a Paraná (ER) donde estudió la Licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Nacional de Entre Ríos. En 1997 comenzó a desempeñarse como productor u conductor de radio y televisión.

En 1999/2000 fue Redactor y Director periodístico del mensuario Caleidoscopio “El Informador Regional” en el Valle Medio de Río Negro. A partir del 2001 se instaló en Paraná donde realizó actividades periodísticas en la Agencia APF y varios programas de radio AM y FM En la actualidad y desde hace 16 años conduce Aire de Todos, un programa periodístico, en Radio Costa Paraná (88,1) y hace 12 años conduce Quien Dice Que, periodístico político, en Canal 11 de Paraná y es columnista del programa Buenas Noches por el mismo medio.