El mapa exportador argentino atraviesa un cambio significativo. El crecimiento de la actividad energética, especialmente por el desarrollo de Vaca Muerta, está modificando el peso relativo de las distintas regiones y provincias en las ventas externas.

Un informe del Centro de Estrategias Internacionales de Gobiernos y Organizaciones (CIG) de la Universidad Austral muestra que la Patagonia pasó de representar el 14,8% de las exportaciones argentinas en 2025 al 17,8% durante el primer semestre de 2026.

El salto más destacado corresponde a Neuquén, que alcanzó exportaciones por US$4.283 millones, un crecimiento interanual del 84,5%.

El dato refleja un cambio profundo en la posición de la provincia dentro del comercio exterior argentino: en 2015 representaba apenas el 0,25% de las exportaciones nacionales, mientras que en 2026 llegó al 8,7%.

Con ese desempeño, Neuquén se convirtió en la tercera provincia exportadora del país, detrás de Buenos Aires y Santa Fe.

La energía gana peso en las exportaciones argentinas

El avance patagónico está directamente relacionado con el crecimiento de las exportaciones energéticas.

Durante el primer semestre de 2026, las ventas externas de Combustibles y Energía crecieron 42,5% interanual, mientras que las exportaciones de petróleo crudo aumentaron 47,7%, hasta alcanzar los US$4.693 millones.

Los carburantes también mostraron un fuerte incremento, con una suba del 53,5%.

De esta manera, la energía comienza a ocupar un lugar cada vez más relevante dentro de la matriz exportadora argentina, impulsada fundamentalmente por el aumento de la producción de hidrocarburos.

Sin embargo, el informe plantea que este proceso no implica el reemplazo de la estructura exportadora tradicional, sino la incorporación de nuevos motores de crecimiento.

La agroindustria sigue liderando

A pesar del avance de la energía, la agroindustria continúa siendo el principal componente de las exportaciones argentinas, con el 32% del total.

Al mismo tiempo, otros sectores también registraron importantes tasas de crecimiento. Las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) aumentaron un 27,5%, mientras que Combustibles y Energía avanzaron un 42,5%.

Uno de los mayores saltos correspondió a las exportaciones de minerales metalíferos y litio, que crecieron un 111,1%, consolidándose entre los sectores de mayor dinamismo.

El escenario muestra así una economía exportadora con nuevos protagonistas, donde el agro continúa teniendo un peso central mientras ganan espacio la energía, la minería y determinadas actividades industriales.

Vaca Muerta también cambia la balanza energética

El crecimiento de la producción energética no solo impacta en las exportaciones. También está modificando la relación del país con las importaciones de combustibles.

Según el informe, el índice de cantidades importadas de combustibles y lubricantes cayó 62,1% entre 2022 y el primer semestre de 2026.

La evolución está vinculada con el incremento de la producción nacional y, particularmente, con el desarrollo de Vaca Muerta.

El desafío para la Argentina será ahora transformar ese crecimiento exportador en mayor desarrollo productivo dentro del país.

Más exportaciones, pero también más proveedores y empleo

Para el CIG, el crecimiento de las ventas externas puede generar un impacto mucho mayor si logra extenderse hacia el entramado productivo local.

El informe pone el foco en la posibilidad de desarrollar proveedores nacionales y regionales, inversiones, tecnología, capacidades de ingeniería y empleo calificado alrededor de los sectores que están creciendo.

La expansión de Vaca Muerta, la minería y otros nuevos motores exportadores podría funcionar, en ese sentido, como una plataforma para generar capacidades productivas que permanezcan en los territorios y no se limiten únicamente a la extracción y exportación de recursos.

China, Estados Unidos y ASEAN aumentaron sus compras

El cambio también se observa en los destinos de las exportaciones argentinas.

Durante el primer semestre de 2026, las ventas externas hacia China crecieron 59,1%, mientras que las destinadas a Estados Unidos aumentaron 42,1%.

También se registró un fuerte crecimiento hacia los países de la ASEAN, con una suba del 59,8%.

Estos datos muestran una expansión de los mercados para la producción argentina, en paralelo con la diversificación de los sectores que generan divisas.

Un nuevo mapa exportador

El avance de Neuquén y de la Patagonia representa uno de los cambios más visibles de esta transformación. Pero el fenómeno excede a una sola región.

Argentina mantiene al agro como uno de sus principales motores exportadores, mientras la energía, la minería, el litio y las manufacturas ganan participación.

El desafío, según el enfoque del informe, será que ese crecimiento no quede concentrado en la extracción de recursos, sino que genere más inversión, proveedores, tecnología, empleo calificado y actividad económica en las regiones donde se produce.

En ese nuevo escenario, el mapa exportador argentino comienza a mostrar un país con más motores de generación de divisas y un peso creciente de la Patagonia, con Neuquén como el caso más contundente de esta transformación.