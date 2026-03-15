La producción manufacturera argentina finalizó diciembre de 2025 con una caída interanual del 3,9%, aunque el acumulado anual registró una leve suba del 1,6%, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Al mismo tiempo, el uso de la capacidad instalada se ubicó en 53,8%, reflejando un bajo nivel de actividad en el sector.

A este escenario se suma la advertencia de la Unión Industrial Argentina (UIA) sobre el impacto en el empleo. Desde la entidad señalaron que en los últimos dos años se habrían perdido alrededor de 65.000 puestos de trabajo en la industria, en un contexto marcado por el encarecimiento de costos, baja demanda y dificultades para trasladar aumentos a precios.

Uno de los referentes que analizó la situación fue Oliver Maltz, empresario del Grupo Estisol, cofundador del podcast La Fábrica y presidente del espacio Movimiento Industrial, surgido tras diferencias con la conducción de UIA Joven. Maltz destacó los avances en el ordenamiento macroeconómico y en reformas impulsadas por el gobierno de Javier Milei, pero advirtió que el principal desafío hoy es recuperar la actividad económica.

“Necesitamos actividad, consumo y que se mueva la economía para generar trabajo”, sostuvo el empresario al referirse al panorama actual del sector productivo.

Costos en alza y dificultades para trasladarlos a precios

Según Maltz, la dinámica económica cambió significativamente con el nuevo esquema macroeconómico, ya que las empresas dejaron de poder trasladar automáticamente los aumentos de costos a los precios finales.

“El contexto es difícil para prácticamente todos los sectores. La inflación sigue entre el 2,5% y el 3% mensual y todos los meses aumentan los costos: combustible, servicios, logística, energía y salarios. Pero con el nivel de actividad actual las empresas no pueden trasladar esos aumentos a precios”, explicó.

En este escenario, el empresario señaló que el llamado “costo argentino” continúa siendo uno de los principales obstáculos para la competitividad. Entre los factores que afectan a la industria mencionó la presión impositiva, los costos laborales y logísticos, además de la competencia internacional en un mercado más abierto.

“Si producís bienes que compiten con el mundo, como una remera o un perfil de aluminio, te comparan con el precio internacional. Si no sos competitivo, lo importan. Y hoy las empresas cargan con una estructura de costos muy alta”, indicó.

Rentabilidad en riesgo

El empresario advirtió que la imposibilidad de trasladar los aumentos de costos genera una reducción de la rentabilidad que puede poner en riesgo la continuidad de muchas compañías.

“Cuando una empresa se queda sin rentabilidad tiene que hacer algo: bajar costos, ser más eficiente o reducir estructura. Otra opción es vender más volumen, pero en un mercado recesivo eso es muy difícil”, afirmó.

Por ese motivo, insistió en que además de las reformas estructurales es fundamental recuperar el nivel de actividad económica.

Reclamo por reformas e incentivos a la producción

En cuanto a las políticas económicas necesarias para mejorar la competitividad, Maltz consideró que tanto una reforma laboral como una reforma tributaria son necesarias para aliviar la carga sobre el sector privado.

Sin embargo, subrayó que ningún cambio normativo tendrá impacto si no se reactiva la economía. “No vas a contratar si no tenés trabajo. Primero tiene que haber actividad”, afirmó.

El empresario también destacó la importancia de avanzar en políticas de desarrollo productivo que impulsen sectores estratégicos, tal como ocurre con programas de incentivo a la inversión como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). En ese sentido, valoró la posibilidad de que surjan programas orientados a pequeñas y medianas empresas.

Expectativas moderadas para 2026

Respecto a las perspectivas para el sector industrial, Maltz anticipó que el panorama para 2026 podría ser similar al del año pasado, con comportamientos dispares entre los distintos rubros.

“Habrá sectores un poco por arriba, otros bastante por debajo y otros similares a 2025. El problema es que los costos siguen subiendo y la rentabilidad cae. Si tenés el mismo volumen que el año pasado pero con costos más altos, las empresas entran en una zona peligrosa”, explicó.

La Fábrica, un podcast para visibilizar la industria

Maltz también es uno de los impulsores del podcast La Fábrica, un proyecto comunicacional creado junto a Tomás Karagozian, Valentino Romano, Román Guajardo, Pedro Gentile y Mario Medoro. El espacio busca difundir el entramado productivo argentino a través de entrevistas a empresarios y debates sobre la realidad económica del país.

El programa logró gran repercusión durante 2025, posicionándose durante varias semanas entre los podcasts más escuchados del país y finalizando el año dentro del top cinco de Spotify en Argentina.

“Queríamos visibilizar la industria argentina y contar las historias detrás de las fábricas. Sabíamos que podía funcionar, pero no imaginé la repercusión masiva que tuvo”, concluyó Maltz.