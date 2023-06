Este martes 13 de junio, Natalia Oreiro estuvo en la ciudad de Paraná recorriendo el barrio “El Volcadero” como embajadora de Unicef y acompañada de María Claudia Albornoz como representante de la “La Poderosa”, revista mensual argentina de cultura villera. Fue lanzada en 2010 por una de las cooperativas de la organización social La Poderosa, nacida en 2004 y que toma su nombre de la moto con la que el Che Guevara y Alberto Granado realizaron su viaje por Latinoamérica.

En dialogo con APFDigital y demás medios, Oreiro indico que La poderosa viene trabajando desde el 2019 y cuando empezó la pandemia se unió a Unicef para ver respuestas urgente, con respecto a la higiene. “Hablábamos mucho en los spot mucho de lavar las manos y esta gente no tiene agua ni jabón y entonces apuntamos a allí, también con la alimentación y la conectividad, algo que para nosotros es totalmente cotidiano, acá era muy difícil continuar los estudios”, manifestó la actriz.

Asimismo, la embajadora resalto la importante labor que esta revista está haciendo con respecto a “las mujeres que mantienen el barrio”. “Lo que la poderosa es organizarse para hacer comunidad y está impulsando una ley para todas las mujeres que trabajan para las familias de los barrios sean reenumeradas”.

En cuanto a su visita al Volcadero, mencionó que dialogaron con las personas que viven y trabajan allí. “Estuvimos entendiendo lo que le sucede a la comunidad, sus necesidades, el hecho de compartir el día a día y verle las cara, conocerlos, saber cómo piensan y que necesitan para que ese 8 millones de niños y niñas pobres no sea solo un número sino una realidad que debemos entre toda la sociedad intentar modificar”.

Por otra parte, hablo sobre las condiciones en las que las familias conviven y especialmente de las mujeres que “dedican gran parte de su día a darle de comer a todas las familias del barrio”. “Hay una ausencia del Estado que debería trabajar para que las familias tengan un buen vivir. Son todos trabajadores y trabajadoras y así y todo no están reenumeradas y deben salir a trabajar doble para sí estarlo y además cuidar a su familia. Faltan insumos, faltan espacios para que esas infancias puedan estar y para los complementos que les enseñan y que les dan un apoyo escolar y para los talleres comunitarios que Unicef está trabajando para que tengan las herramientas necesarias para que esas personas tengan una salida laboral”.

Por último se refirió a los índices de pobreza que Indec dio a conocer. “Lo más difícil es acostumbrarse a que eso es normal. Uno siente que eso es parte del día a día y no debería ser así. La pobreza de nuestra infancia no es la misma de hoy donde una persona trabajando muchas horas y teniendo tres trabajos es pobre y resulta es indignante. Argentina tiene todo para tener salud, educación y sin embargo no está sucediendo”