Nogoyá.- Narda Benítez, la adolescente de catorce años que recibió un disparo de arma de fuego el último fin de semana, ha mostrado mejorías dentro de la gravedad del cuadro clínico que la mantiene en una unidad de terapia intensiva del Hospital San Roque de Paraná.

El miércoles por la tarde, las cadenas de mensajes que amigos y familiares han desplegado para rezar y pedir dadores de sangre; dieron un panorama alentador: "Mamás, Narda despertó, pidió ensalada de frutas y bañarse. El sangrado del corazón paró y el pulmón está sanando. El doctor dice que es un milagro. Gracias mamás por sus oraciones", fue el emocionante mensaje que circuló en los grupos de oración y renovó las esperanzas de todos.

Si bien el estado de Narda sigue siendo reservado, la evolución está desafiando los pronósticos médicos y la familia posteó su agradecimiento en este aspecto, por las muestras de cariño y las oraciones elevadas para que Narda se recupere.

La información oficial sobre el episodio

Hoy la atención de la comunidad está puesta en la recuperación de la adolescente, pero más allá de eso, el incidente en el que fue herida está aún en etapa de investigación policial y judicial.

Narda recibió un disparo de arma de fuego en la madrugada del pasado domingo 4 de octubre. El hecho se registró en el interior de una vivienda ubicada en el barrio Morajú, donde la menor convive con su madre y la pareja de ella. De manera extraoficial, se supo que la familia se habría alertado por un posible robo y en la oscuridad de la madrugada se produce el penoso desenlace.

Narda fue trasladada inicialmente al Hospital San Blas por su propia familia y con asistencia de móviles policiales para recibir las primeras atenciones de urgencia, disponiéndose su posterior derivación a la capital provincial. El diagnóstico reveló que sufrió una lesión con orificio de entrada y salida en la zona del tórax izquierdo.

En el marco de las actuaciones judiciales instruidas por la Fiscalía en turno, se dio intervención al personal de la División Policía Científica para la realización de las pericias correspondientes en la escena del hecho. Asimismo, las autoridades dispusieron la ejecución de pruebas de dermotest sobre las dos personas adultas presentes en el inmueble y procedieron al secuestro del arma de fuego involucrada. Las circunstancias del suceso continúan aun siendo materia de investigación para determinar las responsabilidades del caso.